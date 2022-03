AUD/USD : Haussier-Franchissement d’une zone de résistance

Avis : Haussier

Stop de protection : 0,7240

Objectif : 0,7500

L’analyse fondamentale et technique se rejoignent pour une nouvelle impulsion haussière du dollar australien.

Le dollar australien a atteint son plus haut niveau depuis la mi-novembre, à 0,7340 dollar, alors que les prix des exportations australiennes telles que le charbon, le gaz et les céréales s'envolent en raison des signes indiquant que les sanctions contre la Russie perturbent gravement l'approvisionnement mondial.

La flambée des prix des produits de base signifie que les monnaies axées sur ces matières premières qui ne sont pas directement liées à l'escalade des tensions géopolitiques, comme l'Aussie et le Kiwi, se portent bien. De plus l’économie australienne est liée à la Chine qui vient d’adopter une politique monétaire plus accommodante afin de relancer son économie et qui reste à l’écart du conflit Ukrainien.

Le dollar australien a franchi la moyenne mobile à 200 périodes et le niveau de 0,7314. Il s'agissait d'une résistance importante qui selon le principe de polarité va devenir support. Si l’Aussie clôture sensiblement au-dessus des 0,73 ce soir, je pense que cela ouvre la possibilité d'un mouvement vers 0,75 USD. Un retour sous la moyenne mobile à 200 périodes invaliderait ce scénario.

Evolution du AUD/USD en données quotidiennes :

