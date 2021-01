NZD/JPY : Le dollar néo-zélandais pourrait atteindre 77 contre yen japonais

Points clés de l’article :

Le changement de politique de la RBNZ devrait se concrétiser

NZD/JPY : une opportunité pour viser 77

Le changement de politique de la RBNZ devrait se concrétiser

Les rendements à long terme en Nouvelle Zélande ont encore la possibilité d'aller plus loin, car la RBNZ devrait poursuivre son changement d’orientation de sa politique monétaire en 2021. La RBNZ a déjà modifié son rythme de programme d’achat en dessous du rythme hebdomadaire nécessaire pour atteindre pleinement son plafond de 100 milliards de dollars néo-zélandais. L’environnement économique a continué à s’améliorer. Plusieurs facteurs, croissance mais aussi le marché immobilier, suggèrent que le "peak easing" est probablement derrière nous et que la balance des risques reste incliné vers le côté faucon, c’est-à-dire moins accommodant.

Recommandé par Cedric Damestoy Recevez gratuitement nos prévisions sur le dollar australien Recevoir mon guide

Le compte rendu de la réunion de la RBNZ de février sera suivi attentivement avec les nouvelles projections de croissance et d’inflation. Le tin de la banque centrale pourrait être plus optimiste et ralentir son programme d’achat, ce qui pourrait avoir pour conséquence une hausse des taux longs favorisant la détention de NZD.

NZD/JPY : une opportunité pour viser 77

Depuis Novembre, le dollar néo-zélandais contre yen japonais évolue dans une tendance haussière avec une moyenne mobile à 34 périodes qui sert de support. Le dernier creux sur 73,65 est supérieur au précédent qui se situait sur 72,72. Par ailleurs la récente correction a retracé 61,8% de la précédente hausse ce qui est une correction en adéquation avec la tendance de fonds.

La reprise haussière avec le franchissement des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes donnent un signal positif et les cours pourraient rejoindre la résistance hebdomadaire à 76,78.

L’invalidation se situe sous la MM34 pour les plus prudents ou sous 73,65. Le risk reward est de 1,97 dans le premier cas et de 1,27 dans le second.

Evolution du NZD/JPY en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE