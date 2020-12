GBP/USD : Le câble franchit une résistance importante

à surveiller quand même si incursion < Fibo 23.6% pour ext° sur 38.2% (et comblement gap au passage) --> https://t.co/CK33RLP3sB

Volatilité du SP500 et du CAC40 = même combat --> https://t.co/4cnyFwdMYN

Brexit Les envoyés des 27 pays membres seront informés de l'avancée des négociations demain à 9h30 (source diplomat. via RTRS) https://t.co/MbQljBShm6

Les semi-conducteurs ont largement surperformé le Nasdaq100 ces 3 derniers mois (et ont donc contribué à le tirer à la hausse) mais l'indice #SOX s'essouffle depuis quelques jours (divergence vs Nasdaq100) #SOX vs #NASDAQ100 --> https://t.co/zNJd3GRmKD