DAX 30 : une correction à prévoir

L’Allemagne suscite de s craintes après une envolée de nouveaux cas

L’indice forme plusieurs figures chartistes de retournement

La flambée des cas de COVID-19 à travers le monde et l'absence de réelle avancée dans les négociations sur un plan de relance américain renforcent la prudence des investisseurs.

De plus, l'Allemagne a enregistré pour la première fois plus de 10.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus en une journée. Selon certains responsables, la situation pourrait vite devenir hors de contrôle si les gestes barrières et les nouvelles mesures ne sont pas respectés.

Les incertitudes autour de l’évolution de l’épidémie plombent le moral des investisseurs, ainsi le DAX évolue dans le rouge depuis le début de la semaine. Tout d’abord, les prix commencent à montrer des signes de faiblesses. En données 4 heures, l’indice a validé une figure de retournement, une épaule-tête-épaule (ETE). La cassure de la ligne de cou à 12 550 points ouvre la voie à une correction plus profonde pour les prochains jours. Le DAX 30 pourrait vite dégringoler sous les 12 200 points puis rejoindre le seuil psychologique des 12 000 points.

GRAPHIQUE DU DAX 30 EN DONNÉES 4 HEURES

Enfin, autre élément technique à surveiller, cette fois-ci en données journalières, la formation d’une ETE de plus grande ampleur. Nous remarquons que le marché construit encore une fois une figure de retournement depuis le mois de juillet. Ainsi, le seuil critique serait une incursion sous les 12 350 points.

Délicat de dire si les investisseurs vont céder à la panique juste avant les élections américaines, toutefois force est de constater que la configuration graphique ne plaide pas pour une hausse à venir. De ce fait, la prudence est de mise, l’objectif théorique de ce pattern pourrait conduire à une violente correction vers 11 850 points. Mais pour cela, il faudra attendre un puissant catalyseur pour confirmer ce scénario baissier.

GRAPHIQUE DU DAX 30 EN DONNÉES journalières

