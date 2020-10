GBP/USD : La fragilité du câble pourrait reprendre

Points clés de l’article :

Bras de fer entre européen et britannique jusqu’à la rupture ?

Une possible figure de retournement à exploiter

L'Union européenne ne prévoit pas d'offrir de concessions à Boris Johnson avant l'échéance de Brexit la semaine prochaine, pariant que le premier ministre britannique ne tiendra pas ses promesses en menaçant de se retirer des négociations commerciales s'il n'obtient pas ce qu'il veut.

L’Europe est prête à laisser les négociations britanniques s'éterniser en novembre ou décembre, et même à prendre le risque que Boris Johnson mette fin aux délibérations plutôt que de faire des compromis sur ses lignes rouges, selon un diplomate européen de haut niveau. Cette stratégie aux enjeux élevés a été confirmée par un deuxième fonctionnaire de l'UE.

Une sortie sans accord serait plus défavorable à la livre qu’à l’euro

Malgré la hausse des actions et donc des flux vers les actifs à risque, la livre ne progresse pas aujourd’hui. Si elle venait à clôturer ce soir sur ces niveaux alors la bougie du jour prendrait la forme d’un pendu, figure pouvant annoncer un retournement.

Cette bougie prend encore plus de sens au contact du nuage Ichimoku et d’une résistance à 1,3005, seuil psychologique et résistance déjà testée mi-septembre . Une séance baissière demain sous le nuage avec une cassure de la kijun sen à 1,2965 donnerait un signal de vente qui pourrait renvoyer la livre vers la tenkan journalière dans un premier temps à 1,2880 et dans un second temps 1,2760

Cette prise de position donnerait un bon ratio rendement/risque avec un stop de protection au-dessus de 1,3005.

Evolution des cours de la livre contre dollar en données quotidiennes :

