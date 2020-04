DAX 30 : une stratégie de « Trading Range »

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU DAX

Des gaps à surveiller pour définir des objectifs de prix

A court terme, l’indice consolide dans un range

Des gaps à surveiller pour définir des objectifs de prix

L’indice Allemand se stabilise depuis le 25 mars 2020 et ne parvient pas à franchir sa résistance à 10 100 points. Toutefois, le marché pourrait délivrer un signal afin de se positionner à l’achat ou à la vente. Graphiquement, force est de constater que le DAX a laissé plusieurs gaps non refermés sur son chemin.

Tout d’abord, nous avons un gap baissier lors de la séance du 12 mars 2020, ainsi en cas de poursuite du rebond technique les prix devraient être attirés par ce trou de cotation à 10 400 points.

Inversement, nous avons un gap haussier sur la séance du 24 mars 2020 et sur la séance du jour, par conséquent, une correction des cours permettraient de combler ces niveaux de prix.

Maintenant, que nous avons défini les niveaux de prix à surveiller, analysons les données horaires pour comprendre le cycle de marché à venir.

Recommandé par Joris Zanna Stratégies Bourse - Forex S'inscrire au webinaire Rejoindre Le webinaire est terminé

GRAPHIQUE DU DAX EN DONNÉES 4 HEURES

A court terme, l’indice consolide dans un range

En données horaires, le DAX 30 est enfermé dans un rectangle de consolidation compris entre 10 090 et 9 430 points. Cette phase de latéralisation des prix permet de mettre en place une stratégie de « Trading range ». Le but consiste à vendre la borne haute et acheter la borne basse et ainsi faire un « Ping-Pong » sur ces niveaux. Néanmoins, il est nécessaire d’attendre un signal de retournement pour entrer en position. Les chandeliers Japonais sont un filtre et permettent d’avoir une confirmation du signal. Techniquement, deux scénarios se dessinent sur l’indice :

L es cours se situent sur la borne haute du range vers 10 100 points, ainsi un retournement du marché permettrait de venir combler le gap laissé ouvert vers 9 600 points . De plus, une sortie de range par le bas ouvrirait la voie à une accélération en direction du deuxième gap à 8 750 points. Pour le moment, l’indicateur RSI forme une divergence baissière sur l’unité de temps 15 min mais elle n’est pas encore validée.

Les prix ne délivrent aucun signal de retournement, la pression acheteuse permet une rupture de la résistance à 10 100 points, dans ce cas le DAX poursuit son rebond vers le gap à 10 400 et 10 700 points

Conclusion, il est encore trop tôt pour confirmer une nouvelle rotation des prix à l’intérieur du range en l’absence de signal de retournement, malgré la formation d’une divergence baissière en UT 15min sur le RSI. En revanche, en cas de bougie impulsive horaire cassant la résistance à 10 100 points, alors le marché enverrait un signal de poursuite de la hausse pour venir combler le gap.

GRAPHIQUE DU DAX EN DONNÉES HORAIRES

Twitter @Joris Zanna

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

Qu’est-ce que le Dow Jones ? Guide sur l’indice Dow Jones

Quatre indicateurs techniques très efficaces que tout trader devrait connaître