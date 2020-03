Le Sucre : Un point d’entrée à l’achat

Points clés de l'article

les cours sont revenus sur un support

Un marché en déficit

Les fondamentaux ont donné une impulsion positive au cours du sucre fin 2019. En effet la production sucrière mondiale s’est réduite en 2018/2019. Une grande partie de la baisse de la production mondiale s’explique par le fait que le Brésil ait préféré l’éthanol au sucre faisant baisser l’offre. Pour 2019/2020 la tendance se poursuit avec une nouvelle diminution de la production attendue à 145.2 tonnes.

Etant donné que la consommation mondiale continue de progresser, le déficit tourne autour de 5 tonnes. Il faut tenir compte des stocks qui restent élevés mais concentrés principalement en Inde. Les incertitudes proviennent du Brésil. Le pays va-t-il se tourner durablement vers l’éthanol dont la production est plus rentable aux cours actuels et moins polluante ou une fois les cours plus élevés revenir sur la canne à sucre ?

Après avoir atteint un plus haut à 435 le 12 février, les cours se sont effondrés ouvrant un gap baissier entre 362 et 368 USD et rejoindre le support à 350 USD

Les cours du sucre No5 côté à Londres est revenu sur une zone de support composé d’un retracement de Fibonnacci de 61.80% et d’une droite de polarité autour de 350 USD. Au dessous se trouve le support à 330 USD.

Le RSI est en survente et semble remonter.

On pourra prendre position à l’achat lors d’un franchissement de la barre des 30 par le RSI ou lors du dépassement du gap. Si un de ces deux signaux étaient validés, le stop peut être placé en dessous des 345 USD avec pour objectif la résistance (ancien support à 389 USD). Cette solution présente un Risk/Reward intressant; Vous pouvez aussi placer le stop en dessous des 330 mais votre risk reward sera moins bon .

Bons Trades ! N’oubliez pas vos stop !

