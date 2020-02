Stratégie de trading range pour l’USD/CAD

Forex Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui 🇬🇧GBP : 0,69 % 🇯🇵JPY : 0,25 % 🇨🇦CAD : -0,04 % 🇦🇺AUD : -0,14 % 🇪🇺EUR : -0,29 % 🇳🇿NZD : -0,35 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#currencies https://t.co/I0Qk8qLfYp

SP500 hors sol Taux 10 ans US et WTI toujours prudents https://t.co/7KSRtSIwr2

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Dax 30 : 0,12 % CAC 40 : 0,12 % S&P 500 : -0,06 % Dow Jones : -0,19 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/g2iDkqKEjQ

Forex Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui 🇬🇧GBP : 0,82 % 🇯🇵JPY : 0,36 % 🇨🇦CAD : -0,00 % 🇨🇭CHF : -0,05 % 🇳🇿NZD : -0,17 % 🇪🇺EUR : -0,25 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#currencies https://t.co/BFyAwSERM6

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Dax 30 : -0,29 % S&P 500 : -0,29 % Dow Jones : -0,48 % CAC 40 : -0,49 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/0Q8wcnApK9

Etats-Unis Le CDC (Centers for Disease Control and Prevention) annonce un 15ème cas de coronavirus et indique qu'il y en aura proablement d'autres dans les jours et semaines à venir