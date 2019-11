Trading range pour la paire USD/CAD

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE USD/CAD

Une oblique baissière de long terme fait obstacle aux prix

Une stratégie de trading range pour l’ USD/CAD

Sur ce graphique hebdomadaire, l’USD/CAD se rapproche de son oblique baissière de long terme et de la résistance horizontale situées vers 1,3330. Par le passé, ce niveau technique a été testé à de nombreuses reprises, ainsi le marché pourrait réagir et potentiellement déclencher un signal de retournement. La sortie de la paire par le bas du canal a engendré un pull back sur ce dernier et une phase de latéralisation des prix. Toutefois, d’un point de vue technique, l’objectif théorique du canal à 1,2800 n’a pas encore été atteint. De ce fait, l’USD/CAD a encore un potentiel de baisse dans les semaines à venir.

GRAPHIQUE DE USD/CAD EN DONNÉES HEBDOMADAIRES

Une stratégie de trading range pour l’USD/CAD

Sur ce graphique journalier, force est de constater que le marché évolue à l’intérieur d’un range compris entre 1,3340 et 1,3030. Cette configuration permet la mise en place d’une stratégie de « trading range » qui consiste à vendre la borne haute et donc se positionner à l’achat sur la borne basse. A plus court terme, nous pouvons cadrer la reprise haussière dans un canal haussier.

La résistance des 1,3330/1.3340 est une zone de convergence puisque nous avons plusieurs éléments techniques qui viennent la renforcer, ainsi mon scénario est baissier sur la paire tant que nous ne parvenons pas à franchir cette zone en clôture hebdomadaire. Le signal de vente sera donné par les prix avec un échec sur la borne haute couplé d’un chandelier japonais de retournement. Ce signal aura plus de pertinence avec la rupture du canal haussier, par conséquent, l’USD/CAD pourrait retourner sur les prochains supports situés à 1,3140 et 1,3030. Pour conclure, seule la cassure du seuil à 1,3010 permettrait d’atteindre l’objectif théorique du canal (hebdomadaire) à 1,2800.

GRAPHIQUE DE L’USD/CAD EN DONNÉES JOURNALIÈRES

Découvrez l’indicateur Ichimoku et son utilisation, lien d'inscription pour la formation à l'indicateur Ichimoku partie 2 : le 04 décembre 2019 à 14h00

