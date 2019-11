L’once d’or vers des nouveaux records

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU GOLD

Les cours de l’or plaident pour une reprise haussière vers de nouveaux plus hauts

Les 1 510$ en surveillance pour libérer le potentiel haussier

Depuis son point haut annuel à 1 557$, le cours de l’or a repris son souffle pour continuer son ascension. Nous avons eu une phase de consolidation des prix à l’intérieur d’un canal baissier et la mise en place d’une vague de Wolfe. L’indicateur RSI évoluait dans un biseau descendant jusqu’au 31 octobre 2019 ou une bougie haussière impulsive est venue « break » la borne haute. Ce signal couplé d’un franchissement du canal baissier sont des éléments techniques qui favorisent une poursuite de la hausse. Les cours devront s’affranchir la résistance à 1 510$ pour libérer le potentiel haussier puisque le nuage Ichimoku et la Kijun bloquent les prix et la Lagging span.

GRAPHIQUE DU GOLD EN DONNÉES JOURNALIÈRES

Sur ce graphique, la résistance à 1 510$ bloque les cours de l’or dans un range compris entre 1 510$ et 1 480$. Une rupture par le haut ouvrirait la voie vers les prochains seuils à 1 545$ et 1 560$. La résistance à 1 560$ est une zone de prix importante (résistance mensuelle), toutefois mon scénario long terme sur l’once d’or serait un objectif vers les 1 780$/ 1 800$. L’once d’or pourrait tester une première fois le niveau des 1 560$ et en cas de rupture rejoindre les 1 630$.

Mon avis reste haussier sur le métal jaune, mon plan sera invalidé en cas de retour des prix sous les 1 480$. A plus court terme le niveau clé est le « break » des 1 510$ pour viser 1 545$ puis 1 560$ et enfin 1 630$.

Pour conclure, cette stratégie sera mise à jour régulièrement dans mes analyses sur le gold afin de faire le suivi pour des opportunités à venir.

GRAPHIQUE DU GOLD EN DONNÉES 4 HEURES

Les graphiques ci-dessus ont utilisé l'indicateur Ichimoku pour l'analyse.

