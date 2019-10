Le pétrole Brent et WTI : une consolidation qui devrait délivrer un signal technique

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE

Le pétrole Brent consolide dans un drapeau

L es cours du pétrole WTI enfermés dans un triangle ascendant

En dépit de l’escalade des risques géopolitiques au Moyen-Orient, les cours du pétrole ne parviennent pas à reprendre de la hauteur malgré la montée en puissance des tensions politiques. Les prix de l’or noir ont bondi à la suite de l’attaque de drone contre une infrastructure pétrolière Saoudienne (Saudi Aramco) pour finalement repartir à la baisse. En effet, la guerre commerciale, les craintes de croissance mondiale et l’incertitude des perspectives économiques font pression sur le prix du baril. Maintenant intéressons nous à la partie technique pour définir des objectifs de prix.

GRAPHIQUE DU PÉTROLE BRENT EN DONNÉES JOURNALIÈRES

LE PÉTROLE BRENT CONSOLIDE A L’INTÉRIEUR D’UN DRAPEAU

Les cours du Brent évoluent dans une tendance baissière de long terme même si en début d’année le pétrole a rebondi fortement appuyé par une divergence haussière sur RSI. Depuis avril 2019, l’or noir s’inscrit dans un canal baissier.

Malgré une tentative de sortie par le haut et le franchissement des 67$ à la suite de l’attaque d’Aramco, les cours ont réintégré leur canal. Ce bull trap a été corrigé le lendemain par les vendeurs qui étaient présents et le Brent a continué de chuter vers ses niveaux de supports.

Actuellement, les prix travaillent la zone des 59/60 dollars qui est un seuil majeur. Néanmoins, cette phase de consolidation se situe dans un drapeau (figure de continuation baissière), cette figure chartiste n’est pas de bon augure pour la direction future des prix qui risqueraient de prolonger leur chute. D’un point de vue technique, si on reporte le mât du drapeau lorsque les prix franchiront ce dernier à la baisse, l’objectif théorique se situe sur les plus bas à 50$. Le véritable signe de reprise haussière serait un franchissement de l’oblique baissière et de la résistance située à 63.69$. En l’absence de catalyseur haussier, mon avis reste baissier à moyen terme sur le pétrole Brent avec des objectifs à 56.15$ puis 52.5$ et 50$.

GRAPHIQUE DU PÉTROLE WTI DONNÉES JOURNALIÈRES

LES COURS DU PÉTROLE WTI ENFERMÉS DANS UN TRIANGLE ASCENDANT

Depuis le mois de Mai 2019, l’évolution des cours du pétrole WTI se matérialise par un range compris entre 63.30$ et 51$. Les prix sont venus à plusieurs reprises tester la borne basse du rectangle, la mise en place d’une « stratégie de trading range » couplée aux chandeliers japonais est redoutable dans cette phase de marché.

A plus court terme, le pétrole WTI est enfermé dans un triangle ascendant. La tentative de rupture par le haut pourrait ramener l’or noir au niveau des 59$. En cas de fausse cassure (Bull trap), nous pourrions assister à un retour sur le bas du range. Ce niveau est primordial à moyen terme, un « break » de ce dernier serait fatidique pour le WTI. Ainsi, le pétrole WTI pourrait rejoindre le support situé à 45.50$ et les plus bas à 42.5$.

De mon point de vue, un rebond technique est envisageable. Néanmoins, sur le long terme, tant que les perspectives économiques s’assombrissent et que la guerre commerciale fait rage, les cours du pétrole restent fragilisés et plaident pour une poursuite de la baisse.

