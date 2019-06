Nouveaux seuils techniques apparents sur les paires USD/CAD et NZD/USD que nous suivons

USD/CAD NZD/USD R ejoignez Michael lors des webinaires Stratégies en direct organisés chaque lundi à 12 h 30 GMT ( 8 h 30 ET)

lundi à 12 h 30 Consultez nos prévisions 2018 dans nos Prévisions de trading gratuites DailyFX concernant le dollar américain

Suivez le webinaire Stratégies de cette semaine pour bénéficier d’une analyse détaillée de ces configurations et bien plus encore !

Graphique du cours de la paire de devises USD/CAD - Unité de temps 2 heures

Dans ma dernière analyse technique du dollar canadien, nous avions mis en évidence un croisement imminent avec le support à 1.3175, tout en relevant qu’une cassure à la baisse de ce niveau serait nécessaire pour entamer une reprise, et que le cours ciblerait alors un support plus important au niveau du plus bas de la clôture annuelle et de l’extension à 100 % à 1.3105-21.313 – une réaction plus vive serait envisageable SI le cours y parvenait. Le cours USD/CAD est venu tester cette zone le 26 juin au cours de la séance de New York.

Bien que la perspective globale s’inscrive encore en faveur de la baisse, la tendance baissière immédiate pourrait être compromise à l’approche de cette zone. La première résistance se situe désormais à 1.3151, suivie de l’ouverture hebdomadaire à 1.3211. Le niveau d’invalidation baissière se trouve plus bas à présent, à 1.3258. Attendez-vous à ce qu’un rebond vienne effacer l’un de ces niveaux, ayant pour cible 1.3052-1.3067. Consultez ma dernièreanalyse technique hebdomadaire de la paire USD/CAD pour découvrir les niveaux techniques à plus long terme.

Vous débutez dans le trading du Forex ? Notre Guide du trading pour débutantsest là pour vous aider.

Graphique du cours de la paire de devises NZD/USD - Unité de temps 2 heures

Dans l’analyse technique de la paire NZD/USD de la semaine dernière, nous constations que la reprise était imminente, que la première résistance se trouvait à 0.6528-0.6533 et que, finalement, le fait qu’une cassure à la hausse de cette formation soit nécessaire laissait entendre qu’un creux plus important était en place. La cassure a eu lieu lors de la séance suivante, le cours ciblant désormais 0.6705-0.6712 – une zone définie par l’ouverture 2019 et le retracement de 50 % du range annuel.

Attendez-vous à une réaction du cours à partir de cette zone sous couvert d’une progression sur sept séances, la tendance haussière immédiate étant compromise à l’approche de l’ouverture annuelle. Du côté des trades, il s’agit d’un endroit approprié pour réduire l’exposition acheteuse / relever les stops – attendez-vous à un potentiel épuisement du mouvement haussier. Le support intermédiaire se situe à 0.6657, suivi de la droite de tendance de juin (actuellement à proximité de 0.6610). Le niveau d’invalidation haussière se trouve plus haut à présent, au niveau de l’ouverture hebdomadaire à 0.6589. Consultez ma dernièreanalyse technique hebdomadaire de la paire NZD/USD pour découvrir les niveaux techniques à plus long terme.

Sentiment des traders sur la paire NZD/USD

Une zynthèse du sentiment client IG révèle que les traders sont majoritairement acheteurs sur la paire NZD/USD ; le ratio gagne +1,07 % (51,6 % des traders sont acheteurs) – interprétation neutre

Les traders sont majoritairement acheteurs depuis le 2 avr il ; le cours a depuis reculé de 3,3 %

Le pourcentage de traders majoritairement acheteurs est actuellement à son plus bas depuis le 20 mar s

Les positions acheteuses sont 10,7 % inférieures au niveau de la veille et 38,0 % moins élevées que la semaine passée

Les positions vendeuses sont 65,7 % supérieures au niveau de la veille et 130,2 % plus élevées que la semaine passée

Nous prenons généralement une perspective à contre-courant par rapport au sentiment général, et le fait que les traders soient majoritairement acheteurs suggère une éventuelle poursuite du recul du cours NZD/USD . Cependant, les traders sont moins acheteurs qu’hier et que la semaine dernière. Les récents changements dans le sentiment signalent que la tendance actuelle du cours du NZD / USD pourrait bientôt effectuer un retournement à la hausse en dépit du fait que les traders restent acheteurs .

Découvrez comment les changements de positionnement des traders particuliers sur la paire NZD/USD impactent la tendance - En savoir plus sur le sentiment !

Pour un détail complet de la stratégie de trading de Michael, regardez ses webinaires Fondement de l’analyse technique sur la création d’une stratégie de trading

-Écrits par Michael Boutros, Stratégiste marché des devises chez DailyFX

Suivez Michaelsur Twitter @MBForex