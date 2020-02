Trading de Forex Módulo I

Actualización Índices: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: US 500: -0,02 % Wall Street: -0,03 % Francia 40: -1,27 % Alemania 30: -1,38 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#indices https://t.co/qeTK6D8Zo1

RT @EBCTradeDesk: Funding currencies, $EUR and $JPY, at new session highs.