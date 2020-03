Actualización Índices: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: US 500: 2,25 % Wall Street: 1,93 % Alemania 30: -0,34 % Francia 40: -0,53 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#indices https://t.co/bPadoQNlQS

Sentimiento (US 500): Los clientes de IG mantienen su mayor nivel de posiciones largas netas en US 500 desde feb. 28 cuando la cotización se ubicaba en 2.989,86. Una perspectiva contracorriente apunta a caídas en US 500. https://www.dailyfx.com/espanol/sentimiento https://t.co/TZOKG8P2EJ