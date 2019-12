Actualización Materias primas: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Plata al contado: 0,26 % Petróleo - WTI: 0,20 % Oro al contado: 0,05 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#commodities https://t.co/dJe8mzpyoq

Actualización Forex: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: 🇬🇧GBP: 0,23 % 🇦🇺AUD: 0,16 % 🇪🇺EUR: 0,11 % 🇨🇦CAD: 0,07 % 🇳🇿NZD: 0,04 % 🇯🇵JPY: -0,00 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#currencies https://t.co/KkMbv4yc9I

Actualización: Los datos de IG muestran que un 98,02 % de clientes opera en largo en Ripple, mientras que un 76,09 % de traders en US 500 mantiene posiciones cortas. Vea todos los detalles: https://www.dailyfx.com/espanol/sentimiento https://t.co/fKhhVCna4R

RT @zerohedge: Powell: If it becomes appropriate to buy coupons (i.e., do full blown QE4), "we will"

RT @EamonJavers: Goldman Sachs: “our baseline remains that the US will scrap—or delay and eventually scrap—the December 15 tariffs on $150b…

RT @zerohedge: Powell Vs Poszar: Here Is What The Fed Chair Said About A Possible Repo Doomsday https://t.co/W3ocoaLAB0

Sentimiento (USD/CAD): Los traders operan en largo en USD/CAD por primera vez desde nov. 08, 2019 cuando la cotización se ubicaba en 1,32. Una perspectiva contracorriente apunta a caídas en USD/CAD. https://www.dailyfx.com/espanol/sentimiento https://t.co/BYTbtrGOrr

RT @globaltimesnews: #Opinion: Trump can't force China to yield on trade like Mexico https://t.co/WqD7jD7aLc https://t.co/QkxgpM5ghC

RT @ForexLive: China's Global Times: Trump can't force China to yield on trade like Mexico https://t.co/lmh6DQvYNV