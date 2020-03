EUR/USD cae como yunque y marca un nuevo mínimo anual. ¿Qué dicen los traders de forex?

RT @ReutersGMF: U.S. recession chances now at 80% despite Fed emergency moves: Reuters poll - @Reuters https://t.co/ykWhLogn3U #USA #econo…

Actualización Materias primas: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Plata al contado: 0,81 % Oro al contado: -1,15 % Petróleo - WTI: -1,24 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#commodities https://t.co/8aRjE1dInn

RT @FirstSquawk: NEW YORK CITY MAYOR DE BLASIO SAYS THERE ARE NOW 3,615 CORONAVIRUS CASES IN THE CITY AND 22 DEATHS; 1,020 CASES REPORTED I…

Muy buena observación de @jorgegl2502: "No está fácil hacer trading con análisis técnico por la fuerte dispersión de precios" #TRMX https://t.co/LnbjEM8NU5

Actualización: Los datos de IG muestran que un 96,32 % de clientes opera en largo en Ripple, mientras que un 79,63 % de traders en EUR/GBP mantiene posiciones cortas. Vea todos los detalles: https://www.dailyfx.com/espanol/sentimiento https://t.co/JqB6gRZk0x

Actualización Índices: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Wall Street: 1,74 % US 500: 1,44 % Alemania 30: 0,33 % Francia 40: -0,08 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#indices https://t.co/L3WrzIArxL

RT @ForexLive: PM Johnson:We can turn the tide within 12 weeks https://t.co/j2VYzVlaey

RT @FirstSquawk: RUSSIA WILL HAVE ENOUGH RESERVES FOR AT LEAST 6 YEARS TO FULFILL ALL OBLIGATIONS AT CURRENT OIL PRICES - SILUANOV

RT @FirstSquawk: SPAIN SEES 294 FATALITIES FROM CORONAVIRUS WITHIN 24 HOURS, BRINGING THE COUNTRY'S TOTAL NUMBER OF DEATHS TO 803. WITH MOR…