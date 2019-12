EUR/USD sucumbe a las garras de los vendedores y se derrumba tras los datos de NFP

COTIZACIÓN EUR/USD HOY:

Las nóminas no agrícolas de Estados Unidos sorprenden positivamente y estimulan la resurrección del dólar en el mercado cambiario.

El EUR/USD pierde el umbral psicológico de los 1.1100 y se derrumba hacia los 1.1050.

En el corto plazo, es posible observar una caída hasta el soporte técnico en 1.1000/1.0995.

El EUR/USD pone un alto a su recuperación y gira a la baja en la última sesión de trading de la semana, golpeado por datos macroeconómicos sólidos precedentes de Norteamérica. En el momento de esta redacción, el par más líquido del mundo cae 0.4% hasta los 1.1061 y se aleja del umbral psicológico de los 1.1100 reconquistado en la jornada previa.

Esta mañana, la Oficina de Estadística Laboral de Estados Unidos publicó el informe de empleo de noviembre, evento que produjo alta volatilidad en los mercados. Según el reporte, la economía del país añadió 266 mil puestos de trabajo, el mayor nivel en 10 meses y muy por encima de las expectativas de 180 mil plazas. Con este resultado, la tasa de desocupación cayó una décima a 3.5%, un mínimo de 50 años, aliviando los temores de desaceleración desatados esta semana luego de que el ISM manufacturero se profundizara en terreno recesivo.

Por ahora, salvo las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín colapsen, existe margen para que el dólar continúe fortaleciéndose respecto al euro. El buen estado de salud del mercado laboral estadounidense refuerza el argumento a favor de mantener una política monetaria neutral y reduce la necesidad de nuevos estímulos por parte de la Fed a corto plazo.

Por otro lado, hay indicios de que la economía de la eurozona aun no llega a un punto de inflexión y que continúa perdiendo dinamismo, contrariamente a las proyecciones de muchos economistas. Por ejemplo, la producción industrial de Alemania de octubre cayó 1.7% m/m, en comparación con las previsiones de una subida de 0.1%, un signo de fragilidad en el sector fabril de la nación con el mayor PIB en Europa. Hasta que el país germano no se señales consistentes de un repunte en la actividad, no habrá muchas razones para mostrar optimismo en las perspectivas de recuperación del euro.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL EUR/USD

A pesar del “momentum” en diciembre, el EUR/USD no pudo con la resistencia técnica en los 1.1097/1.1110 y ha vuelto a caer ante la reaparición de los vendedores. Como el sentimiento hacia el dólar se ha tornado más positivo tras los NFP, es muy probable observar un descenso del par hasta los 1.1000/1.0995 en los próximos días, por lo que posiciones cortas siguen siendo bastante atractivas.

En el caso inesperado de que el EUR/USD reanude las subidas, la primera resistencia en consideración se ubica en 1.1097/1.1110. Un desglose de esta barrera pondría en juego la media móvil de 200 días en los 1.1135.

GRÁFICO TÉCNICO DEL EUR/USD

---Escrito por Diego Colman, Analista de Mercados de DailyFX en Español.

Sígueme en Twitter: @DColmanFX