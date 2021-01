La perspectiva del dólar estadounidense sigue siendo bajista, niveles técnicos a seguir en el DXY

DÓLAR HOY:

La recuperación del dólar estadounidense se ha detenido y su cotización ha vuelto a caer

El fuerte apetito de riesgo generado por la probabilidad de que el nuevo gobierno estadounidense ponga en marcha otro paquete de estímulo fiscal crea riesgos bajistas para el DXY a corto plazo.

A largo plazo, el comportamiento del dólar dependerá de la evolución de los tipos de interés

Anuncio

Te puede interesar: El BCE insinúa que podría no gastar todo el QE, Lagarde frena al EUR/USD

En el gráfico de velas diario de la cesta del dólar (DXY) podemos ver que del 6 al 18 de enero se produjo un fuerte rebote que llevó al precio desde los 89,20 hasta los 90,95. Este movimiento coincidió en parte con la subida vertiginosa del rendimiento de la deuda estadounidense a 10 años, que se disparó hasta un máximo de 10 meses en la primera mitad del mes (1,18%).

El aumento de los tipos de interés a largo plazo y la posterior apreciación del dólar fueron provocados por la conjetura de que la política fiscal del nuevo gobierno de los Estados Unidos promovería una "gran reflación en el 2021", lo que conduciría a la Fed a normalizar su programa de alivio cuantitativo más rápido de lo previsto.

Las expectativas de un giro prematuro en la postura monetaria, sin embargo, han empezado a desvanecerse luego de que el presidente del banco central saliera a indicar que este no es el momento de empezar a hablar sobre el “tapering” de las compras de bonos ni de subir los tipos de interés.

En este contexto, el dólar estadounidense ha vuelto a debilitarse, atizando a las principales divisas del mundo como el euro, la libra y el yen. El renovado apetito de riesgo, por su parte, ha llevado a los índices bursátiles más importantes del mundo como el S&P 500 y el Nasdaq 100 a nuevos máximos históricos.

Dado que las perspectivas del dólar están más ligadas al sentimiento de riesgo a corto plazo, es probable que sus caídas se profundicen en los próximos días y semanas, a medida que el mercado empiece a enfocarse más detenidamente en la recuperación económica y en el proceso legislativo en Washington para lanzar nuevos estímulos fiscales (recordemos, hace algunos días, Joe Biden había propuesto un plan de rescate de 1,9 billones de dólares).

Suscríbete aquí a nuestro boletín financiero sobre los mercados

Si el Congreso estadounidense logra aprobar un nuevo paquete de ayuda financiera en los próximos meses, las monedas procíclicas vinculadas al crecimiento de la actividad, como el dólar australiano, dólar neozelandés y las emergentes (MXN, BRL, ZAR, etc.), podrían registrar fuertes avances en la primera mitad del año respecto al dólar americano.

No obstante, el pronóstico del dólar a largo plazo es más complejo. Ello se debe a que el fuerte crecimiento económico esperado para el 2021, respaldado por la expansión del gasto público, podría acelerar la escalada de los tipos de interés nominales en la recta final de 2021, lo que reforzaría la competitividad de los activos estadounidenses. Por ejemplo, si el rendimiento del bono norteamericano a 10 años subiera hasta el 1,5% o quizás el 1,7% hacia finales de año, pero la rentabilidad de la deuda de otras economías desarrolladas no trepara al mismo ritmo, sería difícil no ver una apreciación del dólar frente a las divisas G-10.

Recomendado por Diego Colman Solicite gratuitamente su Pronóstico del USD Descargar mi guía

ANÁLISIS TÉCNICO DEL DÓLAR (DXY)

Si el índice del dólar profundiza los descensos a corto plazo, el primer soporte para tener en cuenta se ubica en los mínimos de 2021 en los 89,20. Una ruptura de este piso técnico aceleraría las caídas y podría desencadenar un retroceso hasta los mínimos de febrero de 2018 en torno a los 88,30.

Por el contrario, si los compradores vuelven a ganar el control del mercado, la primera resistencia de calado yace en los máximos de 2021 en 90,95 (R1), donde también convergen una línea de tendencia descendente de medio plazo extendida desde marzo. Si esta barrera es invalidada, el precio podría dirigirse hasta los 91,75 (R2)

Recomendado por Diego Colman Solicita tu guía de trading del mercado forex Descargar mi guía

GRÁFICO TÉCNICO DEL ÍNDICE DEL DÓLAR (DXY)

Fuente: TradingView

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS

¿Eres nuevo en el trading? Descarga aquí nuestra guía introductoria sobre los principios básicos del trading de Forex .

Solicita la guía sobre algunas de las características de los operadores financieros exitosos .

Los datos del posicionamiento de los clientes de IG proporcionan información valiosa sobre el sentimiento del mercado . Obtén aquí tu guía gratuita sobre cómo utilizar este poderoso indicador de trading.

---Escrito por Diego Colman, estratega de mercados de DailyFX

Sígueme en Twitter: @DColmanFX