Peso mexicano se hunde y borra todos los avances durante la nueva década

PESO MEXICANO HOY:

El peso mexicano retrocede por segunda jornada consecutiva y borra los avances del 2020.

La aversión al riesgo ha favorecido al dólar estadounidense durante las últimas sesiones.

La configuración técnica del USD/MXN indica que los toros tendrán que superar una zona clave de confluencia de resistencias.

El peso mexicano se perfila para cerrar la semana de trading borrando todos los avances registrados desde el arranque del 2020. En la sesión del jueves, el MXN marcó su peor caída en seis meses ante un dólar estadounidense que se fortaleció por el menor apetito por el riesgo motivado por las nuevas noticias del coronavirus. En este contexto, el USD/MXN (dólar estadounidense / peso mexicano) actualmente extiende las alzas del día previo y avanza 0.6% hasta los 18.945.

Las expectativas de impacto económico global por parte de la crisis de salud que se originó en China han provocado una ola de aversión al riesgo que continúa presionando al peso mexicano. Desde Japón e Irán se han reportado incrementos en el número de casos confirmados del Covid-19 (coronavirus), mientras que las cifras en el país de origen aun no muestran señales de desaceleración. La incertidumbre evidente en los mercados ha impulsado un sentimiento de cautela y por lo tanto la demanda por los activos más seguros como el dólar estadounidense.

Lo más leído: El oro (XAU/USD) extiende los avances semanales y registra nuevo máximo de 7 años

Por el momento, la economía más importante del mundo presenta las menores probabilidades de verse afectada por el brote. En consecuencia, el billete verde ha registrado su inicio de año más fuerte desde el 2015. Medido por el índice DXY, el dólar ha avanzado por más de 2.5% desde el arranque de la nueva década. Con esto en mente, no se descarta que el USD/MXN suba hasta niveles no vistos desde el 2019, siempre y cuando la propagación del coronavirus no motive a la Reserva Federal a recortar los tipos de interés en el corto plazo.

En última instancia, si bien la desaceleración en la actividad económica global podría llevar a la Fed a implementar inyecciones de liquidez, es probable que la iniciativa sea replicada por el banco central de México si el FOMC actúa de esta manera. Esto representaría un escenario todavía más desfavorable para el peso mexicano, ya que reduciría el atractivo del peso mexicano como divisa de “carry”, a pesar de que el Ministro de Hacienda en México, Arturo Herrera, comentara que las perspectivas futuras para el peso podrían ser positivas.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL PESO MEXICANO

Tomando en cuenta las alzas consecutivas, el USD/MXN parece haber sido rechazado por una zona de confluencia de resistencias alrededor de los 19.060. Esta región está definida por una directriz bajista de mediano plazo extendida desde el máximo de 2019 (R2), y por el máximo de enero de 2020 alrededor de los 19.028 (R1).

A la baja, si el peso mexicano es capaz de parar la hemorragia, la cotización podría poner a prueba nuevamente el soporte de los 18.9324 (S1). Este nivel es definido por el retroceso de Fibonacci de 23.6% del movimiento bajista desde el máximo de 2019 al mínimo de 2020 y por los mínimos de mayo y junio de 2019. Una ruptura por debajo de este piso facilitaría la recuperación la directriz alcista extendida desde el mínimo de 2017 en torno a los 18.700 (S2).

GRÁFICO DIARIO USDMXN

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS

Descarga una de nuestras guías avanzadas de trading que te mostrarán como operar más eficientemente en los mercados financieros.

¿Qué distingue al éxito del fracaso en el trading? Reclama, sin costo alguno, una guía completa sobre las características de los operadores financieros exitosos .

Los datos del posicionamiento de los clientes de IG proporcionan información valiosa sobre el sentimiento del mercado . Obtén aquí tu guía gratuita sobre cómo utilizar este poderoso indicador de trading.

Escrito por Daniel Castaño, Equipo de Investigación de DailyFX en Español.

Sígueme en Twitter: @DCastanoFX