Dónde podríamos ver al eur/usd antes de terminar el año

El año pasado ponerse corto (bajista) en el dólar era una de las estrategias más recurrente entre los inversores.

E l euro y la libra siguen fuertes frente al dólar y están en máximos de varios meses.

El dólar pierde un 10% frente al yuan en los últimos 12 meses.



El pasado año 2020 el dólar sufrió una montaña rusa. Comenzó el ejercicio subiendo, a finales de febrero cayó, en marzo voló al alza mostrando su carácter refugio para luego empezar a caer sin remisión todo el resto del año. Ponerse corto (vendido) fue una de las estrategias más utilizadas por los inversores, sobre todo los hedge funds.

Si vemos el resto de divisas frente al billete verde, el euro se ha revalorizado un 4,5% en menos de dos meses y recupera las pérdidas este año y la libra esterlina ya avanza un 6,2% desde el suelo anual y un 4,1% en el 2021. Por su parte, el yuan de China alcanza máximos de tres años y se revaloriza un 10,1% frente al dólar. Dentro de lo que son las divisas importantes, únicamente el yen de Japón no se encuentra más fuerte que el dólar y es debido a que el proceso de vacunación en el país nipón va demasiado despacio y no logran remontar las malas cifras de contagios.

Pero si regresamos al eur/usd podemos ver que desde el suelo formado a finales de marzo de 2020 la subida está siendo tremenda hasta enero de 2021 y los últimos dos meses sube más de un 4% con lo que ya ha recuperado las pérdidas que llevaba este año.

¿Y qué podemos esperar de eur/usd en lo que resta de año? Pues todo apunta a que podríamos verlo llegar a 1,23-1,2320 en los meses que quedan de 2021.Y es quela política monetaria de la Reserva Federal no ayuda tampoco, las últimas semanas había una cierta expectativa de que el crecimiento de la inflación podría llevar a la Fed a subir las tasas de interés antes de lo previsto, pero todo quedó zanjado cuando la entidad volvió a reiterar que entre sus planes no está subir los tipos antes del año 2023. Realmente lo único que podría hacer cambiar las tornas sería un mensaje de la Fed en sentido contrario, pero no sucederá, al menos este año.

ANÁLISIS TÉCNICO

Gráfico índice dólar (diario)

Muy clarificador el gráfico, desde que en 2020 tocase la resistencia formada años antes (concretamente en el 2017) la tendencia bajista y la presión compradora se impusieron en el índice.

Por abajo podemos ver el soporte formado a primeros de año, no hace falta que diga lo importante que es no perderlo, ya que en ese caso la debilidad se incrementaría.

Gráfico eur/usd (diario)

El canal alcista sigue actuando muy bien y tiene todo despejado para llegar al objetivo de 1,23-1,2320 que sería la primera meta para este año.

Mientras siga por encima de 1,20 no habrá debilidad, de manera que ese es el nivel clave.

CONCLUSIÓN

El dólar pasó de volar al alza en 2020 al estallar la pandemia (gracias a su carácter refugio) pero en cuanto regresó la calma y las Bolsas comenzaron a subir con fuerza, el dólar perdió su magia de refugio y comenzó a caer con fuerza. Este año tampoco presenta catalizadores de peso para esperar un año en verde.

--- Escrito por Ismael De La Cruz, analista de mercados.