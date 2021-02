El Banco de Inglaterra echa un balde de agua fría a las expectativas de tasas negativas, GBP/USD repunta

PUNTOS CLAVE:

El Banco de Inglaterra mantiene su tasa de referencia y el programa de compra de activos sin cambios.

La institución pide a los bancos que se preparen para tipos negativos, pero indica que su mensaje no debe tomarse como una señal sobre la futura senda del coste del dinero.

El tipo de cambio de GBP/USD da un giro de 180 grados, elimina sus pérdidas y se dispara al alza.

La libra esterlina gana terreno frente a sus principales contrapartes como el dólar, el euro y el yen japonés este jueves después de que el Banco de Inglaterra (BoE) decidiera mantener su tasa de referencia en su nivel actual de 0,100% y dejara el programa de compras de activos sin cambios en 875.000 millones de libras. En este contexto, el tipo de cambio de GBP/USD sube un 0,24% hasta los 1,3677 y borra por completo sus caídas de la sesión europea cuando llegó hasta los 1,3565 presionado por las expectativas de más flexibilización.

Como mencionamos anteriormente, el BoE no movió ficha en materia de política monetaria, pero dio instrucciones a los bancos del país para que se preparen y empiecen a gestionar un escenario de tasas negativas. Esta directiva, sin embargo, vino acompañada de un mensaje tranquilizador: la advertencia no debe tomarse como una señal inminente de una acción en este frente. En consecuencia, el mercado ya no descuenta una rebaja en el coste del dinero este año.

Si bien la entidad dirigida por Andrew Bailey podría volver a alterar su orientación y adoptar una postura más dovish, la probabilidad de que lo haga es baja. No queda duda que el panorama económico a muy corto plazo es preocupante, pero la perspectiva mejorará considerablemente a partir del segundo trimestre del año, después de que las restricciones relacionadas con la pandemia del coronavirus empiecen a relajarse y el crecimiento cobre impulso. Con la recuperación en curso a medio término, no habría necesidad de utilizar toda la artillería monetaria para estimular la reactivación.

En lo que respecta al análisis de GBP/USD, el escenario continúa siendo alcista. No obstante, para tener más convicción de que las subidas continuarán al ritmo de los últimos meses, necesitamos ver una ruptura decisiva de los máximos de 2021 en torno a los 1,3760. Si esto ocurre, los compradores podrían llevar al par hasta los 1,3900 (límite superior de un canal ascendente de corto plazo).

Por el contrario, si los vendedores vuelven a tomar el control del mercado, el primer soporte de interés se encuentra en la región de los 1,3500, piso formado por una línea de tendencia ascendente de más de 10 meses y el límite inferior del canal. Una perforación de esta barrera técnica pondría en juego los 1,3188.

GRÁFICO TÉCNICO DE GBP/USD

---Escrito por Diego Colman, estratega de mercados de DailyFX

