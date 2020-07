AUD/USD pierde la vitalidad y gira a la baja por el temor a una segunda ola de COVID-19

PUNTOS CLAVE:

El AUD/USD se queda sin combustible alcista y gira a la baja por la mayor aversión al riesgo en los mercados financieros.

Las nuevas medidas de confinamiento en Australia para frenar la proliferación del COVID-19 desaniman a los inversores y presionan a la divisa oceánica.

Desde el punto de vista técnico, el AUD USD se ubica a poca distancia de una zona de resistencia importante. Esto refuerza la probabilidad de una corrección bajista puntual.

El cambio de ánimo de los inversores por la incertidumbre sobre el desarrollo de la pandemia de COVID-19 presiona a los activos de riesgo en la segunda sesión de negociación de la semana. En este contexto, el AUD/USD (dólar australiano – dólar estadounidense) se hunde cerca de 0.3% hasta los 0.69451 (más temprano había llegado hasta los 0.6922), en paralelo con el retroceso de los índices bursátiles de Europa y Estados Unidos.

El mercado ha ignorado por completo la decisión de política monetaria del RBA y sigue centrado en las noticias sobre los crecientes casos de coronavirus en todo el mundo. De especial interés es la evolución de la crisis sanitaria en Australia después de que el gobierno de Melbourne, la segunda ciudad más grande del país, volviera a implementar medidas de confinamiento por seis semanas para contener la proliferación del virus.

Las nuevas restricciones, incluso más estrictas que la primera cuarentena de marzo, podrían obstaculizar la reactivación de la actividad y, por lo tanto, retrasar el proceso de recuperación postpandémico de la nación oceánica, un acontecimiento negativo para el dólar australiano. Con estos antecedentes, es poco probable que el AUD/USD siga subiendo sostenidamente a corto plazo como lo ha hecho desde el 20 de marzo. Dicho esto, no sorprendería si vemos una corrección a la baja de mayor orden en los próximos días o semanas.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL AUD/USD

El AUD/USD ha operado por encima de su media móvil exponencial de 200 días desde finales de mayo, una señal de que el sesgo de mediano plazo es alcista. Esto, sin embargo, no significa que el par sea inmune a una corrección bajista puntual. De hecho, la probabilidad de que se produzca un pull-back es alta en estos momentos debido a que el precio se encuentra a escasa distancia de una zona de resistencia de gran importancia cerca de los 0.7030/0.7080 (R1). Esta región ha frenado subidas varias veces desde julio de 2019, dando paso a un vuelco bajista en cada ocasión que ha sido testeada. Si la cotización no logra vulnerar el techo en los 0.7030/0.7070, no se descarta un repliegue hasta el soporte en los 0.6775.

Por otro lado, si los compradores mantienen control del mercado y consiguen perforar el techo mencionado anteriormente, el escenario base supone un avance hasta el filo de los 0.7200 (R2).

AUD/USD MIXED Datos proporcionados por de clientes están en largo. de clientes están en corto.

Variación en Largos Cortos Interés abierto Diario 8% -9% -4% Semanal -17% 10% -2%

GRÁFICO TÉCNICO DEL AUD/USD

---Escrito por Diego Colman, Analista de Mercados de DailyFX en Español.

Sígueme en Twitter: @DColmanFX