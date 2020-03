USD/JPY y USD/CHF reanudan las subidas, pero los riesgos bajistas por el COVID-19 no remiten

Actualización Forex: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: 🇬🇧GBP: 0,51 % 🇯🇵JPY: 0,50 % 🇳🇿NZD: 0,30 % 🇦🇺AUD: 0,28 % 🇪🇺EUR: 0,26 % 🇨🇦CAD: 0,11 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#currencies https://t.co/rxNT6cAWFj

Actualización Índices: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Alemania 30: -2,27 % Francia 40: -2,32 % Wall Street: -4,14 % US 500: -4,76 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#indices https://t.co/y7PMpeSvTd

RT @jennablan: Mnuchin warns of 20% unemployment without federal action https://t.co/U3YUWMli4Y via @financialtimes

RT @wicary: Justin Trudeau is set to unveil new spending worth 1% of Canada’s economy to counter the effects of the global coronavirus pand…

RT @tomgara: About 1/4 of all the confirmed coronavirus cases in the US happened in the last 24 hours https://t.co/yNY68xJuMD https://t.co/…

Actualización Materias primas: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Plata al contado: 1,43 % Petróleo - WTI: 0,23 % Oro al contado: 0,22 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#commodities https://t.co/MXSmevF6hJ

Actualización Forex: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: 🇬🇧GBP: 0,59 % 🇯🇵JPY: 0,46 % 🇳🇿NZD: 0,34 % 🇨🇭CHF: 0,16 % 🇪🇺EUR: 0,07 % 🇨🇦CAD: -0,02 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#currencies https://t.co/xvxoyxrDVd

De Blasio dice en MSNBC que hay 923 casos de Coronavirus confirmados en NYC hasta ahora

Oficialmente 7 días consecutivos que el S&P 500 se ha movido por lo menos un 4% (hacia arriba o abajo) en precios de cierre. Esto supera el récord anterior de 6 días en noviembre de 1929. Bienvenidos a un nivel de volatilidad sin precedentes $SPX #SP500 #Coronavirus