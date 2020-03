USD/JPY: Fed rescata al mercado y reduce la aversión al riesgo; yen japonés se debilita

RT @RedboxWire: TRUMP EXPECTED TO DECLARE NATIONAL EMERGENCY, FREEING UP $40B IN FEDERAL AID FOR CORONAVIRUS RESPONSE - NYT Get our news i…

RT @RedboxWire: 250 NEW DEATHS RECORDED IN ITALY, THE HIGHEST NUMBER RECORDED IN A SINGLE DAY SINCE OUTBREAK

RT @DeItaOne: ITALY DEATH TOLL FROM CORONAVIRUS OUTBREAK RISES TO 1,266 FROM 1,016 ON THURSDAY - OFFICIAL

RT @DeItaOne: TOTAL NUMBER OF CONFIRMED CASES OF CORONAVIRUS IN ITALY RISES TO 17,660 FROM 15,113 ON THURSDAY - OFFICIAL

Cada día más eventos que generan actividad económica están siendo cancelados alrededor del mundo. Esto sugiere que podríamos entrar en una recesión global en el 2do/3er trimestre, a no ser que la crisis del #COVID19 se extienda por más de 4 meses, ahí la cosa se pondría fea

🇺🇸 USD Plataformas de Baker Hughes (MARZO 13), Actual: 792 Pronóstico: N/A Anterior: 793 https://www.dailyfx.com/espanol/calendarios-economicos#2020-03-13

Actualización: Los datos de IG muestran que un 96,74 % de clientes opera en largo en Ripple, mientras que un 77,71 % de traders en USD/CAD mantiene posiciones cortas. Vea todos los detalles: https://www.dailyfx.com/espanol/sentimiento https://t.co/rem3CJ0aOP

Aviso: 🇺🇸 USD Plataformas de Baker Hughes (MARZO 13) será publicado a las 17:00 GMT (15 min) , Actual: N/A Pronóstico: N/A Anterior: 793 https://www.dailyfx.com/espanol/calendarios-economicos#2020-03-13

$EURUSD profundiza el desplome bíblico de la semana y pierde más de 400 pips desde su máximo del lunes.. la Organización Mundial de la Salud dice que la euro-zona es ahora el epicentro del coronavirus #trading #COVID19 #euro https://t.co/FKT7ttUt3v https://t.co/NXaJVUKuGe