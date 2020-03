Peso mexicano agoniza por culpa del coronavirus; pánico en Wall Street alienta al USD/MXN

RT @HayekAndKeynes: VIX is at 40 10y yield is at 90bps SPX off 3.3% Energy/financials off 5% https://t.co/ZGupVdIYI3

Peso mexicano agoniza por culpa del coronavirus, el pánico en Wall Street alienta al $USDMXN. Nivel psicológico de los 20.00 entra en juego #trading #TRMX #COVID19 https://t.co/J7yOzo3fDd https://t.co/MVH9AqlCh1

RT @CNBCnow: BREAKING: 10-year Treasury yield hits new all time low; stocks at session lows https://t.co/KlCgZ8pzBP https://t.co/mdwIOk7rbT

RT @ForexLive: USD/JPY extends daily loss to 100 pips https://t.co/EF9o9XaWAh

RT @Fxhedgers: 10YR YIELD 0.91% 30YR YIELD 1.56%

EL REINO UNIDO COMUNICA QUE HA FALLECIDO LA PRIMERA PERSONA POR CORONAVIRUS EN EL PAÍS $GBPUSD

