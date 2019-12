Semana de vida o muerte para la libra esterlina, elecciones británicas en la mira del mercado

RT @DeItaOne: TRUMP SAYS WE’RE DOING VERY WELL ON USMCA, HEARING FROM UNIONS THAT IT IS LOOKING VERY GOOD

$USDMXN: El optimismo sobre el TMEC da alas al peso mexicano, el dólar estadounidense agoniza #trading #USMCA #TRMX #USDMXN https://t.co/TLx1acvYmE https://t.co/QDLr5I8UGG

Actualización Materias primas: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Plata al contado: 0,13 % Petróleo - WTI: 0,01 % Oro al contado: -0,01 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#commodities https://t.co/DZxA2VIAFM

RT @PARLYapp: The 57th Parliament of the United Kingdom has been dissolved. There will be a general election on 12 December. The new Pa…

Actualización: Los datos de IG muestran que un 97,95 % de clientes opera en largo en Ripple, mientras que un 76,85 % de traders en US 500 mantiene posiciones cortas. Vea todos los detalles: https://www.dailyfx.com/espanol/sentimiento https://t.co/v1dVMriPVk

RT @JamesPoliti: Chuck Grassley spoke to Bob Lighthizer today and hopes there will be a #USMCA USMCA deal announcement soon - his spox says…

Actualización Índices: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Alemania 30: -0,05 % Francia 40: -0,07 % US 500: -0,13 % Wall Street: -0,20 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#indices https://t.co/v2qRY5bbRN

RT @zerohedge: MORGAN STANLEY CUTS ROUGHLY 1,500 JOBS IN EFFICIENCY DRIVE

RT @kaylatausche: NEWS, as just reported on @CNBC: As WH, House Dems near deal on #USMCA... two sources informed by WH say this is the op…