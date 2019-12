Análisis del dólar en Chile: ¿Veremos el nivel de $860 antes de finalizar el año?

RT @JuanSMusi: Los temas relevantes al cierre de mercados en mi #videodeldía: #Trump, #manipulacióndemercados, #aranceles @Rodpac @CISomoz…

El $NZDUSD sigue indomable, pero un giro bajista podría estar a la vuelta de la esquina #trading #forex #NZDUSD #Kiwi https://t.co/7vtbydt9ql https://t.co/oGkaSeiYYb

Petróleo encuentra jornada perfecta bajo depreciación del USD y reducción de inventarios y amasa 4% - #Trading $WTI #Petróleo #TRMX >> https://t.co/bllhRC6k3q https://t.co/Y6hl8Ar28l

RT @FirstSquawk: MEXICO'S USMCA NEGOTIATOR SEADE SAYS MAKING PROGRESS TOWARD A DEAL, BUT QUESTIONS STILL PENDING Follow the story live: ht…

China no establece una fecha límite para la firma del acuerdo comercial EEUU-China, dijo el miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying. https://t.co/kOvaPx1jvU

RT @FirstSquawk: MEXICO USMCA NEGOTIATOR SEADE SAYS THERE WILL BE "DRASTIC" CHANGES TO PROTECTIONS OF BIOMEDICINES IN NORTH AMERICAN TRADE…

RT @forexflowlive: #US #ISM non-manufacturing #PMI November 2019 53.9 vs 54.5 exp: Pr https://t.co/oXaSh2AQLQ activity 51.6 vs 56.1 exp. Pr…

ISM no manufacturero de Estados Unidos retrocede hasta los 53.9 en noviembre desde lo 54.7 en octubre, decepcionando las expectativas del mercado de una lectura de 54.5 $USD #trading #forex

RT @DeItaOne: OIL PRICES EXTEND GAINS, BRENT CRUDE FUTURES RISE BY MORE THAN $2 TO SESSION HIGH OF $62.83 A BARREL