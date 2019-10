Euro hoy: El EUR/USD recula mientras espera novedades del Brexit; previsión de trading

RT @JamesERothwell: A fairly big hole has emerged Boris Johnson's Brexit plan today and it's got the DUP worried Firms in Northern Ireland…

RT @paulwaugh: Full bill now online HERE: https://t.co/pdIBH6DOYY

RT @paulwaugh: Here it is! https://t.co/cA4XsrYl6E

Actualización Materias primas: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Plata al contado: 0,03 % Petróleo - WTI: 0,00 % Oro al contado: -0,41 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#commodities https://t.co/32R6eNTN1z

RT @estebamex: Extranjeros retiran 212,070 millones de pesos de valores de deuda del gobierno mexicano entre el 8/feb y el 9/oct del 2019.…

Actualización: Los datos de IG muestran que un 95,98 % de clientes opera en largo en Ripple, mientras que un 76,63 % de traders en Alemania 30 mantiene posiciones cortas. Vea todos los detalles: https://www.dailyfx.com/espanol/sentimiento https://t.co/1mYOUNLA33

Actualización Índices: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: US 500: 0,57 % Wall Street: 0,08 % Alemania 30: -0,10 % Francia 40: -0,13 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#indices https://t.co/5TdhIIjXVu

RT @DarranMarshall: DUP's @J_Donaldson_MP says if there's no cross-community consent mechanism in the @NIAssembly for #BrexitDeal then ther…

Actualización: Los datos de IG muestran que un 95,98 % de clientes opera en largo en Ripple, mientras que un 77,17 % de traders en Alemania 30 mantiene posiciones cortas. Vea todos los detalles: https://www.dailyfx.com/espanol/sentimiento https://t.co/TIRgdAXVAI