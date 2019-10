Nóminas no agrícolas (NFP) y el mercado forex: Consejos y estrategias de trading

¿Cómo operar en el mercado forex en torno al informe del NFP?

La publicación de las nóminas no agrícolas (NFP) genera volatilidad en el mercado forex.Las nóminas no agrícolas miden cambios netos en el empleo.

Muchos traders de forex usan un calendario económico para prepararse para la publicación de las nóminas no agrícolas.

¿QUÉ SON LAS NÓMINAS NO AGRÍCOLAS?

El informe de las nóminas no agrícolas (NFP) es un indicador muy importante sobre el desempeño de la economía estadounidense. Este dato representa el número de empleos añadidos en un marco de tiempo específico, excluyendo a empleos agrícolas, algunos empleos gubernamentales, empleos domésticos privados y empleos de organizaciones sin ánimo de lucro.

La publicación de las nóminas no agrícolas suele generar grandes movimientos en el mercado de divisas. Normalmente, este dato se publica el primer viernes de cada mes a las 8:30 A.M. hora del este. Este artículo explicará el papel que las nóminas no agrícolas juegan en la economía y cómo usar su publicación para desarrollar una estrategia exitosa al operar en el mercado forex.

¿CÓMO SE VE IMPACTADO EL MERCADO FOREX POR LAS NÓMINAS NO AGRÍCOLAS?

Las nóminas no agrícolas arrojan información muy importante sobre el estado de salud del mercado de trabajo y, por lo tanto, son un buen barómetro del dinamismo de la economía. Los datos son publicados por la Oficina de Estadística Laboral y son divulgados el primer viernes de cada mes.

El nivel de empleo es un indicador muy importante para el Banco de la Reserva Federal. Cuando la tasa de desempleo es muy alta, la Reserva Federal tiende a implementar una política monetaria expansiva que estimule el crecimiento económico a través de tipos de interés más bajos. El objetivo de este tipo de política monetaria es aumentar los niveles de producción y de empleo.

Si el nivel de desempleo es alto, se cree que la economía se encuentra por debajo de su potencial. Como se mencionó previamente, esto resulta en la implementación de una política monetaria que estimule la economía al bajar el costo del dinero, a su vez reduciendo la demanda del dólar (los flujos de capital tienden a dirigirse a monedas con mayor rendimiento).

Para entender exactamente cómo funciona esto, lea nuestro artículo sobre cómo las tasas de interés afectan al mercado de divisas.

El gráfico inferior muestra cuán volátil puede ser el mercado forex después de la publicación de las nóminas no agrícolas. Los resultados esperados de las nóminas no agrícolas para el 8 de marzo de 2019 eran 180,000 nuevos empleos. El resultado real no cumplió las expectativas y decepcionó con una adición de tan solo 20,000 empleos. Como resultado de ello, el índice del dólar (DXY) se depreció en valor y aumentó la volatilidad.

Los operadores del mercado forex deben estar al tanto de la publicación de estos datos. Sus operaciones pueden llegar a ser cerradas debido a un aumento en la volatilidad después de la publicación de estos datos si sus stops o límites son activados o si se produce una llamada de margen en caso de un movimiento adverso en el activo que esté operando.

¿QUÉ PARES DE MONEDAS SON AFECTADOS MÁS POR ESTE DATO?

El informe de NFD es un indicador del empleo en Estados Unidos, por lo que los pares de divisas que incluyen al dólar estadounidense (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF y otros) son los más afectados por su publicación.

Sin embargo, otros pares de divisas también muestran un aumento en la volatilidad cuando estos datos son difundidos. Es importante que los operadores estén conscientes de esto, ya que sus operaciones en otros pares también pueden verse impactados. El siguiente gráfico muestra al par CAD/JPY durante la publicación de los datos de las nóminas no agrícolas. Como se observa, el aumento en la volatilidad podría sacar a un operador de su posición a pesar de que no esté operando con un par que esté vinculado al dólar estadounidense.

FECHA DE PUBLICACIÓN DE LAS NÓMINAS NO AGRÍCOLAS

La Oficina de Estadística Laboral de Estados Unidos publica los datos de las nóminas no agrícolas el primer viernes de cada mes a las 8:30 A.M. hora del este (hora de Nueva York). Las fechas de publicación se pueden encontrar en el sitio web de la agencia de estadísticas.

Debido a la naturaleza volátil de este informe, es aconsejable implementar una estrategia de pull-back o repliege en lugar de una estrategia de ruptura. Al usar una estrategia de pull-back, los operadores deben esperar a que el par de divisas retroceda su movimiento inicial antes de ingresar a una operación.

Usando el mismo ejemplo mostrado anteriormente (resultados de las nóminas no agrícolas de 20,000 empleos frente a una previsión de 180,000 plazas), esperamos que el dólar estadounidense se deprecie. En el siguiente ejemplo, usamos el par EUR/USD. Debido a que los datos de las nóminas no agrícolas se quedaron cortos de las expectativas, pronosticamos que el EUR/USD se apreciará. El EUR/USD cae inicialmente, pero en unos momentos se produce un pull-back a medida que el mercado digiere las implicaciones del informe laboral. Este sería un buen momento para ingresar al mercado.

LOS MEJORES CONSEJOS DE OPERAR CON LAS NÓMINAS NO AGRÍCOLAS

Algunos consejos importantes sobre cómo usar la publicación de estos datos al operar en el mercado de divisas:

Los datos de las nóminas no agrícolas son publicados el primer viernes de cada mes.

La publicación de estos datos aumenta la volatilidad y los spreads en el mercado forex.

Pares de monedas no relacionados al dólar estadounidense también pueden ver una mayor volatilidad y un aumento en los spreads.

Operar durante la publicación de estos datos puede ser riesgoso debido al aumento de la volatilidad y la posible ampliación de los spreads. Para gestionar este mayor riesgo, y para evitar que su operación sea detenida, lo prudente es usar un apalancamiento moderado, o ningún apalancamiento.

Otras publicaciones de datos importantes:

Otros datos como la inflación, las tasas de los fondos federales de la Reserva Federal y el crecimiento del PIB también son importantes.

Otros datos como la inflación, las tasas de los fondos federales de la Reserva Federal y el crecimiento del PIB también son importantes.

Escrito por Patricio Arena, Equipo de investigación de DailyFX en Español.

Sígame en Twitter: @PatricioArenaFX