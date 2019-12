3 cosas que me hubiera gustado saber cuándo empecé a operar forex

TRADING DE FOREX - ENSEÑANZAS

Operar en el mercado f orex no es un atajo instantáne o para volverse rico .

Un apalancamiento excesivo puede convertir las estrategias ganadoras en perdedoras.

El sentimiento de mercado puede actuar como un poderoso filtro operacional .

Todo el mundo viene al mercado de divisas por una razón, la cual va desde el mero hecho de entretenerse hasta convertirse en un trader profesional. Empecé aspirando con ser un trader de FX autosuficiente de tiempo completo. Había aprendido la estrategia "perfecta". Pasé meses probándola y las pruebas de rendimiento demostraron cómo podía ganar entre 25.000 y 35.000 dólares al año con una cuenta de 10.000 dólares. Mi plan era cambiar divisas para ganarme la vida y dejar que mi cuenta se ampliara hasta que fuera tan grande, que no tendría que volver a trabajar en mi vida. Me dediqué y me comprometí con el plan al 100%.

Ahorrándote los detalles, el plan falló. Resulta que el trading de lotes de 300,000 dólares en una cuenta de 10,000 dólares no es muy indulgente. Perdí el 20% de mi cuenta en tres semanas. No sabía qué me había golpeado. Algo estaba mal. Afortunadamente, dejé de operar en ese momento y tuve la suerte de conseguir un trabajo con un bróker de divisas. Pasé los siguientes dos años trabajando con operadores de todo el mundo y continué educándome sobre el mercado de divisas. Esto jugó un papel muy importante el desarrollo del trader que soy hoy en día. Después de tres años de operaciones rentables, ha sido un placer para mí unirme al equipo de DailyFX y ayudar a la gente a convertirse en traders exitosos.

El punto de que yo cuente esta historia es que yo creo que muchos traders pueden relacionarse con esta historia, sin obtener los resultados que esperaban y sin entender el porqué de las cosas. Estas son las tres cosas que desearía haber conocido cuando empecé a operar en forex.

1.- OPERAR EN EL MERCADO FOREX NO ES UN ATAJO INSTANTÁNEO PARA VOLVERSE RICO

Contrariamente a lo que usted ha leído en muchos sitios web, el trading de forex no va a tomar su cuenta de $10,000 y convertirla en $1 millón. La cantidad que podemos ganar se determina más por la cantidad de dinero que estamos arriesgando que por lo buena que es nuestra estrategia. El viejo dicho "Se necesita dinero para hacer dinero" es muy preciso, hasta en el trading de forex.

Pero eso no significa que no sea un esfuerzo que valga la pena; después de todo, hay muchos traders exitosos que se ganan la vida operando divisas. La diferencia es que se han desarrollado lentamente con el tiempo y han aumentado su cuenta a un nivel que puede generar ingresos sostenibles.

Usualmente escucho a los traders hablar todo el tiempo de objetivos de beneficios del 50%, 60% o hasta de 100% por año, o incluso por mes. No obstante, el riesgo que están asumiendo va a ser bastante similar a los beneficios que están buscando. En otras palabras, para tratar de obtener un 60% de ganancia en un año, no es irrazonable ver una pérdida de alrededor del 60% de su cuenta en un año dado.

"Pero estoy operando con una ventaja estratégica, así que no estoy arriesgando tanto como podría ganar potencialmente", podría decirse. Ese es un supuesto verdadero si usted tiene una estrategia con una ventaja comercial. Su retorno esperado debería ser positivo, no obstante, sin apalancamiento, va a ser una cantidad relativamente pequeña. Y en los momentos de mala suerte, aún podemos registrar rachas perdedoras. Cuando ponemos el apalancamiento en la mezcla, como es que los traders intentan obtener esas ganancias excesivas, a su vez los traders pueden producir pérdidas excesivas. El apalancamiento puede ser beneficioso, pero también puede convertir una estrategia ganadora en una perdedora.

2.- UN APALANCAMIENTO EXCESIVO PUEDE CONVERTIR LAS ESTRATEGIAS GANADORAS EN ESTRATEGIAS PERDEDORAS

Esta es una lección que desearía haber aprendido antes. Un apalancamiento excesivo puede arruinar una estrategia que de otro modo sería rentable.

Digamos que tengo una moneda que cuando es lanzada y cae cara, se ganan $2, pero cuando cae sello, se pierde $1. ¿Tirarías esa moneda al aire? El supuesto es que tú lanzarías esa moneda al aire. Querrás hacerlo una y otra vez. Cuando tienes una probabilidad del 50/50 entre ganar 2 dólares o perder 1 dólar, esa es una oportunidad que aceptarías sin pensarlo dos veces.

Ahora digamos que tengo la misma moneda, pero esta vez, si cae cara, triplicas tu capital; pero cuando cae sello, pierdes todo tu capital. ¿Quieres tirar la moneda al aire? La suposición es que no lo harías dado que un mal resultado arruinaría tu vida. A pesar de que usted tiene exactamente el mismo porcentaje de ganar como en el ejemplo anterior, nadie en su sano juicio tomaría esa suerte.

El segundo ejemplo es como los traders de forex ven su cuenta de trading. Entran en una o dos operaciones y acaban perdiendo toda su cuenta. Incluso si su plan de trading tenía una ventaja operacional como en el ejemplo del volado, sólo se necesita una o dos operaciones desafortunadas para eliminar su capital por completo. Así es como el apalancamiento puede hacer que una estrategia ganadora termine perdiendo dinero.

Entonces, ¿Cómo podemos arreglar esto? Un buen comienzo es usar no más de 10 veces el apalancamiento efectivo.

3.- EL SENTIMIENTO DE MERCADO PUEDE ACTUAR COMO UN PODEROSO FILTRO OPERACIONAL

La tercera lección que he aprendido no debe sorprender a los que siguen mis artículos;el uso del Sentimiento de los Clientes de IG. He escrito muchos artículos sobre este tema. Es la mejor herramienta que he utilizado y sigue siendo parte fundamental de casi todas las estrategias de trading que utilizo en la actualidad.

El sentimiento de los clientes de IG es una herramienta gratuita que nos dice cuántos traders se encuentran posicionados en largo en comparación de los traders posicionados en corto en algún instrumento financiero. Esta herramienta está diseñada para ser utilizada como un indicador contrario en el que queremos hacer lo contrario de lo que todos los demás están haciendo. Usarlo como un filtro direccional para mis operaciones ha cambiado completamente mi carrera de trading.

APRENDER DE MIS ERRORES

Si pudiera decirle a mi yo más joven tres cosas antes de empezar a operar en el mercado de divisas, esta sería la lista que le daría. Ultimadamente, sin embargo, si usted está comenzando en el mercado de divisas, lo mejor que puede hacer es tomarse el tiempo necesario para aprender todo lo que pueda, empezando por lo básico. Lea las guías de DailyFX, manténgase al día con las últimas noticias y siga a los analistas a través de sus cuentas de redes sociales.

PREGUNTAS FRECUENTES EN EL MERCADO FOREX

¿Cuánto dinero se puede ganar operando forex?

Debido a la disponibilidad de apalancamiento, los traders de forex pueden obtener un rendimiento de una sola operación que es múltiplo del margen que utilizaron para abrir la operación. Sin embargo, el apalancamiento es un arma de doble filo, ya que las grandes ganancias también pueden significar grandes pérdidas. Por lo tanto, la confianza en el apalancamiento excesivo como estrategia suele llevar a la destrucción del capital de su cuenta a largo plazo. Esto se debe a que sólo se necesita un movimiento adverso del mercado para llevar el mercado lo suficientemente lejos para provocar pérdidas sustanciales.

Sus expectativas sobre el retorno de la inversión es un elemento crítico. Cuando los operadores esperan demasiado de su cuenta, estos confían en un apalancamiento excesivo y eso típicamente genera una cuenta perdedora con el tiempo. Vea el mercado de divisas como lo haría con cualquier otro mercado y espere rendimientos normales utilizando cantidades conservadoras de apalancamiento.

Dado que el mercado de divisas es un mercado de 24 horas, la conveniencia de operar en base a su disponibilidad lo hace popular entre los operadores intradiarios, los operadores de posiciones y los traders de medio plazo. Independientemente de su estilo, use cantidades pequeñas (si las hay) de apalancamiento.

¿Existe alguna guía útil para los traders nuevos de FX?

Hemos generado una guía completa para los traders nuevos en el mercado de divisas. Esta guía incluye temas como por qué operar en el mercado FX, cómo decidir qué comprar y vender, leer una cotización, valor de un pip, tamaño de un lote y muchos otros puntos más. De mi experiencia, aprender a decidir qué mercado operar en FX es uno de los factores más importantes.

