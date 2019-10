Opciones turbo vs. opciones barrera: Principales diferencias

https://t.co/aBA9dzr0AX

Sin la firma 😂😂 https://t.co/uWo7aedE76

El Reino Unido ha enviado una carta a la Unión Europea solicitando una prórroga (extensión) al #brexit https://t.co/PhVOvK0ejN

Al parecer, Boris Joshnson, se estaría preparando para pedir una prórroga al Brexit. Es importante seguir de cerca este evento, ya que muchas veces el primer ministro había dicho que preferiría "estar muerto en una zanja" antes que solicitar una extensión #brexit https://t.co/SpowFmBEpv

RT @BBCNews: Brexit: What actually happened on Saturday? https://t.co/EsaEMNasj2 https://t.co/DfDEE3852v

RT @SebastianEPayne: 💥@FinancialTimes analysis after Saturday’s vote suggests Boris Johnson may have a Commons majority of 5 for his Brexit…

Aquí el enlace en inglés del artículo de "The Guardian" https://t.co/6FQTZeSuRD

La agencia de noticias "The Guardian" reporta que la Unión Europea ofrecería una prórroga al Brexit si Boris Johnson lo solicitase oficialmente $GBPUSD $EURGBP #brexit https://t.co/iEr8gGdmSp

RT @4xInsight: EU will grant Brexit extension if Johnson sends letter, says Brussels | Brexit | The Guardian https://t.co/bHihkTeo4C