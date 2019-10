Las verdades y las mentiras en el trading de forex

Actualización Forex: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: 🇬🇧GBP: 1,66 % 🇨🇦CAD: 0,71 % 🇦🇺AUD: 0,47 % 🇪🇺EUR: 0,30 % 🇨🇭CHF: 0,02 % 🇯🇵JPY: -0,42 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#currencies https://t.co/1ThteaehMf

Actualización Materias primas: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Plata al contado: 0,15 % Petróleo - WTI: 0,12 % Oro al contado: -0,44 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#commodities https://t.co/sLAVTCebnR

Actualización: Los datos de IG muestran que un 96,61 % de clientes opera en largo en Ripple, mientras que un 84,72 % de traders en Francia 40 mantiene posiciones cortas. Vea todos los detalles: https://www.dailyfx.com/espanol/sentimiento https://t.co/rg1G9KgrX4

PRESIDENT DONALD TRUMP SAYS THERE WAS A LOT OF FRICTION BETWEEN THE UNITED STATES AND CHINA BUT NOW IT’S A LOVE FEST #TRADING

RT @kaylatausche: Asked what changed btwn April - the last time Pres Trump said deal was four weeks away - Trump said it’s bc this deal is…

Trump dice que la Fed debe de recortar su tasa de interés a pesar del acuerdo comercial parcial con China #Trump #trading

BREXIT NEWS, NOTICIAS DE BREXIT https://t.co/Mg7UKxVaDQ

LIGHTHIZER DICE QUE TRUMP NO HA TOMADO UNA DECISIÓN SOBRE LOS ARANCELES QUE ENTRARÍAN EN VIGENCIA EN DICIEMBRE #TRADING #FOREX

TRADE REPRESENTATIVA LIGHTHIZER SAYS TRUMP HAS NOT MADE A DECISION ABOUT THE TARIFFS THAT ARE SUBJECT TO GO INTO EFFECT IN DECEMBER #TRADING #FX #TRUMP