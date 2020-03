Precio del oro amplía los avances por los estímulos de la Fed; Congreso de EE. UU. en la mira

RT @ReutersLatam: MERCADOS A.LATINA-Monedas rebotan, operadores atentos a aprobación de estímulo fiscal EEUU https://t.co/i2QdZBdyEi https:…

Actualización Materias primas: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Plata al contado: 6,50 % Oro al contado: 5,05 % Petróleo - WTI: 0,63 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#commodities https://t.co/SPSR6iuU6z

Actualización: Los datos de IG muestran que un 96,62 % de clientes opera en largo en Ripple, mientras que un 76,79 % de traders en EUR/GBP mantiene posiciones cortas. Vea todos los detalles: https://www.dailyfx.com/espanol/sentimiento https://t.co/smwykGeWn1

Actualización Índices: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Wall Street: 7,85 % US 500: 6,88 % Francia 40: -0,67 % Alemania 30: -0,75 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#indices https://t.co/IDlbqdBcZF

RT @Fxhedgers: BOEING CEO SAYS IF THE GOVT WANTS A STAKE IN THE COMPANY, HE DOESN'T WANT IT'S HELP

TRUMP SAYS HE WOULD LOVE TO HAVE U.S. OPEN BY EASTER #CORONAVIRUS #COVID19

#TRUMP DICE QUE LE GUSTARÍA REABRIR EL PAÍS PARA PASCUAS #CORONAVIRUS

Este es el segundo día con más fatalidades

EL NÚMERO DE MUERTES EN ITALIA POR EL BROTE DE CORONAVIRUS AUMENTA EN 743 A 6.820