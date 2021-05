El Nasdaq 100 pierde los frenos y se precipita ladera abajo, aumenta el riesgo de una mayor corrección

NASDAQ 100 HOY:

El Nasdaq 100 no consigue prolongar las subidas y gira a la baja en el arranque de la semana.

El sell-off desencadena un retroceso hasta una zona de soporte clave.

En este artículo presentamos los niveles técnicos más relevantes para el índice tecnológico más importante del mundo.

Anuncio

Te puede interesar: El precio del oro amplía las subidas y camina hacia los 1.850 $. ¿Qué pistas ofrece el análisis técnico?

La situación del Nasdaq 100 parece deteriorarse con el paso de los días debido al menor apetito por posiciones en acciones de crecimiento (growth) y en medio de la rotación hacia valores de "value". Esta dinámica se refleja claramente en la acción del precio de las últimas sesiones. Por ejemplo, el jueves y viernes de la semana pasada, el Nasdaq 100 protagonizó un pequeño repunte después del sell-off de finales de abril, pero los compradores han vuelto a perder el control del mercado, dando paso a un descenso de más del 2,6% este lunes.

Normalmente, un movimiento a la baja no es motivo de pánico, pero en esta ocasión hay razones para estar preocupado, ya que el índice técnológico más importante del mundo ha caído hasta una zona de confluencia de soportes clave cerca de los 13.350 (esta región es donde convergen la media móvil simple de 50 días, junto con una línea de tendencia alcista de 14 meses). Si el Nasdaq 100 perdiera este soporte, las ventas podrían acentuarse agresivamente a corto plazo y desencadenar un retroceso hasta los 12.600 puntos, donde aparece el siguiente piso técnico de calado (límite inferior de un canal ascendente de ocho meses y media móvil de 200 días).

Suscríbete al boletín financiero de DailyFX para recibir el análisis semanal de los mercados

Por el contrario, si los vendedores no consiguen violar de forma decisiva la zona de los 13.350 y observamos un rebote desde esos niveles, no sería descabellado ver una subida hasta los 13.825 y, en extensión, hasta los máximos históricos en torno a los 14.063 puntos. Después de aquí, no tenemos referencias históricas para decir dónde podría detenerse el precio, pero un posible nivel de resistencia se sitúa en los 14.600 (este nivel corresponde al límite superior del canal ascendente antes mencionado).

Desde un punto de vista fundamental, el escenario bajista parece más probable en este momento, especialmente de cara a la publicación del informe de la inflación de Estados Unidos.

El miércoles, la Oficina de Estadística Laboral publicará los datos del índice de los precios al consumidor del mes pasado. Se espera que el IPC de abril haya subido un 0,2% en base mensual y un 3,6% en término interanual. La aceleración de las presiones inflacionarias podría reavivar el debate sobre la necesidad de reducir estímulos y volver a poner sobre la mesa el “tapering de la Fed”, impulsando al alza las tasas de interés a largo plazo. Esto podría generar aversión al riesgo en los mercados financieros y ejercer una fuerte presión bajista sobre las acciones del sector tecnológico, una clase de activos bastante sensible a las subidas de los tipos de interés.

GRÁFICO TÉCNICO DEL NASDAQ 100

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS

Descarga una de nuestras guías avanzadas de trading que te mostrarán cómo operar en los mercados financieros.

Solicita la guía sobre algunas de las características de los operadores financieros exitosos .

Los datos del posicionamiento de los clientes de IG proporcionan información valiosa sobre el sentimiento del mercado . Obtén aquí tu guía gratuita sobre cómo utilizar este poderoso indicador de trading.

---Escrito por Diego Colman, estratega de mercados de DailyFX

Sígueme en Twitter: @DColmanFX