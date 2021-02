S&P 500 toma un respiro del último rally y cae por primera vez en 7 días

PUNTOS CLAVE:

La bolsa estadounidense registró tímidos movimientos en la jornada del martes, encabezada por el índice Nasdaq que avanzó un 0,14% y anotó un récord por quinta sesión consecutiva en los 14.007 puntos, mientras que el S&P 500 retrocedió más de un 0,11% hasta los 3.911, cortando una racha alcista de 7 días, y el Dow Jones se mantuvo prácticamente estable en los 31.380 puntos.

Los inversores parecen haber optado por echar un paso para atrás y tomar un respiro en una jornada de baja volatilidad luego de las fuertes subidas en Wall Street en acción desde la semana pasada. Este rally, que ha llevado a los principales índices a registrar máximo tras máximo en los últimos días, ha sido motivado por las expectativas de estímulos fiscales en los Estados Unidos y la esperanza que este nuevo paquete de rescate logre contrarrestar los efectos económicos planteados por la pandemia.

Una nueva inyección de estímulos, en conjunto con el progreso de las campañas de vacunación contra el virus, continúan reforzando las perspectivas de una sólida recuperación económica en 2021 e incentivando el apetito de los inversores por los activos de riesgo, incluidos los índices accionarios. De hecho, tanto el S&P 500 como el Dow Jones podrían continuar escalando hasta niveles inéditos en las próximas semanas a medida que los sectores sensibles al ciclo económico como el financiero, de la energía y del gran consumo repuntan en línea con la economía.

No obstante, no todo es color de rosa para el mercado renta variable ya que los riesgos a corto y largo plazo no han desparecido. Pese al éxito de las vacunas en diversas regiones hasta el momento, las variaciones del COVID-19 han empezado a generar dudas respecto a la efectividad de la inoculación, mientras que los expertos no descartan que la humanidad tenga que lidiar con el virus por un período de tiempo mucho más largo de lo previsto. Cualquier retraso de “la vuelta a la normalidad” podría impulsar la aversión al riesgo y provocar fuertes correcciones bajistas en el Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq.

ANÁLISIS TÉCNICO – S&P 500

A pesar del leve tropiezo de la sesión del martes, el S&P 500 permanece a escasa distancia de su reciente máximo histórico de 3.915 puntos (R1) alcanzado el 8 de febrero. Esta zona podría seguir actuando como una resistencia a corto plazo y como el obstáculo principal en el camino del índice hacia el nivel psicológico de los 4.000. Si la cotización supera estos niveles pronto, la próxima resistencia para tener en cuenta se ubica en los 4.077 (R2), región definida por la extensión de Fibonacci del 61,8% de la corrección de septiembre de 2020.

Alternativamente, un giro bajista desde los niveles actuales podría llevar a los precios de vuelta a los 3.800 (S1), donde cruza la línea alcista trazada desde el mínimo de 2020. Una ruptura de este piso pondría en juego el mínimo del 4 de enero y del 1 de febrero de 2021 en los 3.665 (S2) aproximadamente.

GRÁFICO DIARIO – S&P 500 (09 DE FEBRERO, 2021)

Escrito por Daniel Castaño, Equipo de Investigación

