Nasdaq lidera las subidas en Wall Street tras el pedido de Yellen por más estímulos

PUNTOS CLAVE:

Los principales índices de valores de EE. UU. inician la semana al alza luego del festivo por el Día de Martin Luther King.

Los últimos resultados empresariales del sector financiero renuevan al optimismo bursátil.

En la audiencia de Janet Yellen ante el Senado, la expresidenta de la Reserva Federal le pidió al Gobierno que “actúe a lo grande” y saque adelante nuevos estímulos.

La bolsa estadounidense arrancó la semana con buena cara luego del lunes festivo por el Día de Martin Luther King, liderada por el índice Nasdaq con avances de más de un 1,50% mientras que el S&P 500 y el Dow Jones subieron un 0,81% y 0,38% respectivamente. Las compras en Wall Street fueron motivadas por una serie de resultados empresariales que sorprendieron positivamente a los pronósticos del mercado, especialmente por parte de los bancos, y por la presentación de los planes de la próxima secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, ante el Comité de Finanzas del Senado.

Las acciones de Bank of America ($BAC) avanzaron un 1,4% luego de que las estimaciones de sus ganancias para el cuarto trimestre de 2020 superaran a las expectativas de los analistas. El segundo mayor banco de los Estados Unidos utilizó reservas de efectivo, al igual que Citigroup Inc. ($C), Wells Fargo ($WFC) y JPMorgan ($JPM) para contrarrestar las pérdidas provocadas por la pandemia de COVID-19. Esta medida ha sido recibida por los inversores como una señal de confianza en la economía por parte de los principales bancos estadounidenses.

Por otro frente, en la audiencia de Janet Yellen ante el Senado, la expresidenta de la Reserva Federal le pidió al Gobierno que “actúe a lo grande” y siga tirando del gasto público para hacer frente al impacto del coronavirus en la mayor economía del mundo. Según Yellen, EE. UU. puede darse el lujo de financiar un nuevo paquete de estímulo fiscal, ya que los beneficios de éste serían mayores que una mayor carga de deuda mientras los costos de los préstamos se encuentran en mínimos históricos.

Recordemos que, Joe Biden, quien tomará posesión de su nuevo cargo el miércoles, anunció la semana pasada que buscará sacar adelante el paquete de rescate económico anti-COVID valorado en 1,9 billones de dólares en las primeras semanas de su mandato. El proyecto de ley, que incluye transferencias directas a la población, nuevos beneficios de desempleo y hasta un amplio gasto en las campañas de vacunación, apoyará a la recuperación de la actividad, creando un entorno más favorable para las empresas estadounidenses y, por lo tanto, para los principales índices de valores del país como el Nasdaq.

ANÁLISIS TÉCNICO – NASDAQ

Desde un punto de vista técnico, con los últimos avances, el Nasdaq ha logrado posicionarse nuevamente por encima de los 13.000 puntos tras romper la resistencia definida por el máximo del 4 de enero en los 12.964 puntos (R1). Ahora, la cotización se encuentra a pasos de los 13.134 (R2), donde el máximo histórico podría volver a actuar como un techo clave. En el caso de ser invalidado, la próxima región de resistencia para tener en cuenta corresponde a los 13.588 (R3), la extensión de Fibonacci del 50% del movimiento alcista desde el mínimo de 2020 al máximo de septiembre, al mínimo de septiembre.

A la baja, la primera zona de soporte para vigilar de cerca se ubica en los 12.754 (S1), definidos por el mínimo del 15 de enero de 2021. Una ruptura de este piso podría provocar una fuerte caída hasta el máximo de septiembre en los 12.466 (S2).

GRÁFICO DIARIO – NASDAQ (19 DE ENERO, 2021)

Escrito por Daniel Castaño, Equipo de Investigación

