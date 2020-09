S&P 500 reanuda el “sube y baja” de cara al primer debate presidencial entre Biden y Trump

PUNTOS CLAVE:

El S&P 500 no logra extender el rebote del lunes y se mantiene estancado en torno a los 3345 puntos en la jornada del martes.

Los inversores esperan con ansias el primer debate presidencial de EE. UU. entre Joe Biden y Donald Trump, programado para esta noche.

Relacionado: Perspectivas del mercado antes del primer debate presidencial Biden-Trump

Anuncio

El S&P 500 opera sin una dirección clara y fluctúa entre leves ganancias y pérdidas alrededor de los 3345 puntos en la sesión del martes, a la espera del primer debate presidencial de EE. UU entre Joe Biden y Donald Trump. En la jornada anterior, el índice bursátil más importante del mundo cerró con alzas de más de un 1.6%, un rally que alivió gran parte de las caídas registradas durante las últimas cuatro semanas.

Esta noche, a las 9:00 pm hora local en Nueva York, se celebrará en Cleveland el primer debate entre ambos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Dependiendo de la dinámica del encuentro, Trump podría debilitar la candidatura del demócrata o, por el contrario, perder más terreno en las encuestas.

Existe una cierta percepción entre los inversores de que una victoria de Biden en la carrera a la Casa Blanca crearía un panorama negativo para los beneficios empresariales y, por lo tanto, para el mercado estadounidense de renta variable a corto plazo.

Sin embargo, también existen aquellos que ven los efectos combinados de un mayor gasto fiscal y menores aranceles como un factor positivo para los mercados financieros, a pesar del potencial aumento de las tasas impositivas. Es decir, aunque la rentabilidad de las empresas podría verse amenazada por la regulación, un hecho comúnmente asociado a los partidos políticos más izquierdistas, la realidad es mucho más compleja debido a que las políticas del presidente en general suelen ser más importantes que una afiliación a un partido.

Independientemente del resultado del primer debate ente los candidatos, la tensión de los mercados financieros sin duda se mantendrá elevada a medida que nos aproximamos a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Todo ello bajo un contexto histórico polarización política y racial, debilidad económica y de una crisis sanitaria sin precedentes en territorio estadounidense.

ANÁLISIS TÉCNICO – S&P 500

Desde un punto de vista técnico, con los últimos movimientos, el S&P 500 ha frenado su escalada hacia la resistencia definida por el máximo de febrero de 2020 en los 3397 (R1) puntos. Aquí, una ruptura al alza abriría el camino para recuperar los 3588 (R2), umbral definido por el máximo histórico.

No obstante, si los compradores no logran invalidar este techo, no se descarta un giro bajista con el potencial de empujar a la cotización hasta el mínimo del 31 de enero en 3214 (S1). Si este piso técnico es quebrantado, el S&P podría profundizar las caídas hacia los 3073 (S2), nivel correspondiente al mínimo de julio.

GRÁFICO DIARIO S&P 500 – (29 DE SEPTIEMBRE, 2020)

Recomendado por Daniel Castaño, Equipo de investigación Solicite su pronóstico de los índices bursátiles Descargar mi guía

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS

Descarga una de nuestras guías de trading para descubrir algunas técnicas sobre como operar más eficientemente en los mercados financieros.

¿Cuáles son los errores más comunes del trading? Descarga, de manera gratuita, nuestra guía completa sobre los rasgos de los operadores financieros exitosos .

Los datos del posicionamiento de los clientes de IG ofrecen información valiosa sobre el sentimiento del mercado . Reclama aquí tu guía gratuita sobre cómo utilizar este importante indicador de trading.

Escrito por Daniel Castaño, Equipo de Investigación de DailyFX en Español.

Sígueme en Twitter: @DCastanoFX