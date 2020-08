Dólar intenta profundizar el rebote provocado por la Fed, persisten riesgos para el índice DXY

PUNTOS CLAVE:

Las minutas de la Fed señalan que todavía no hay apetito para implementar una política de control de la curva de rendimientos.

El mensaje de la Fed alienta al dólar , pero los riesgos bajistas a medio y largo plazo no desaparecen.

En este artículo presentamos los niveles técnicos más importantes a tener en cuenta en el índice DXY

El dólar estadounidense medido por el índice DXY opera con un leve sesgo positivo en la sesión del jueves y sube 0.05% hasta el filo de los 93.08 puntos, en un contexto de leve aversión al riesgo que se ve reflejado en el comportamiento bajista de los principales índices accionarios del mundo.

De esta manera, el DXY logra ampliar los avances del miércoles cuando se había disparado más de un 0.7% después de que las minutas de la Reserva Federal trasmitieran un mensaje un tanto hawkish respecto a la política monetaria.

En las actas del FOMC, muchos miembros indicaron que en estos momentos no se justifica la aplicación de objetivos y límites en los rendimientos, ya que el sistema solo contribuiría a una rápida expansión de la cartera de activos y no aportaría beneficios significativos. Estas observaciones se tomaron como una señal de que el banco central todavía no está preparado para controlar directamente la curva de rendimientos, nutriendo las ganancias del dólar estadounidense.

De todos modos, el repunte del DXY de los dos últimos días podría ser transitorio debido a que el escenario fundamental no ha cambiado de la noche a la mañana. Por ejemplo, la Fed mantendrá una política monetaria ultra expansiva por un periodo de tiempo prolongado, mientras que el gobierno estadounidense tiene pensado volver a desplegar un nuevo paquete de ayuda económica para hacer frente a la crisis del COVID-19. La inyección de estímulos fiscales podría crear más nerviosismo sobre el endeudamiento público y la degradación de la moneda, presionando al dólar a medio y largo plazo.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL DÓLAR (DXY)

Desde un punto de vista técnico, el índice del dólar ha conseguido rebotar desde la zona de los 92.00 puntos, una región de confluencia de soportes formada por una línea de tendencia ascendente de 9 años y el retroceso de Fibonacci de 38.2% del movimiento alcista de abril de 2011 a enero de 2017. Si el precio permanece de manera sostenida sobre el nivel psicológico de los 92.00, los compradores podrían llevar al mercado hasta la resistencia en los 94.50 puntos. No obstante, si presenciamos una ruptura decisiva del piso en los 92.00 puntos, el daño técnico sería sustancial, en cuyo caso no se descarta un repliegue hasta la región de los 88.35, donde converge el retroceso de Fibonacci de 50% con los mínimos de febrero de 2018.

GRÁFICO TÉCNICO DEL ÍNDICE DEL DÓLAR DXY

Fuente: TradingView

---Escrito por Diego Colman, Analista de Mercados de DailyFX en Español.

Sígueme en Twitter: @DColmanFX