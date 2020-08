S&P 500 – Wall Street abre con avances luego de la inyección de liquidez del Banco Central de China

S&P 500 HOY:

El S&P 500 busca sup erar sus máximos históricos luego de que el Banco Central de China motivara las compras en el mercado de renta variable

La junta entre China y EE. UU. para revisar su política comercial, programada para el pasado fin de semana no llegó a celebrarse

Donald Trump volvió a amenaz ar a las empresas chinas mientras que el tamaño del próximo paquete de apoyo económico del país permanece incierto

¿Qué es el S&P 500? Guía sobre el índice S&P 500

El S&P 500 arranca la semana de negociación con avances y sube cerca de 0.35% hasta el filo de los 3384 puntos, animado por la reciente inyección de liquidez del Banco Central de China. Con los últimos movimientos, el índice accionario ha reanudado su trayectoria hacia los máximos históricos en 3397.2, nivel alcanzado el pasado 20 de febrero.

El mercado de renta variable arranca la jornada con el pie derecho luego que El Banco Popular de China anunciara una inyección de 700 mil millones de yuanes en el sistema financiero por medio de préstamos a medio plazo. Las operaciones tienen como objetivo aliviar la presión a la que las instituciones bancarias del país se han sometido durante la pandemia del coronavirus, con el fin de apoyar a las empresas más damnificadas por la crisis económica.

Aunque las medidas adoptadas motivaron los avances en los principales índices bursátiles en Asia y hasta en Europa, los inversores acompañan de cerca cómo las relaciones entre Pekín y Washington continúan bastante frágiles. De hecho, durante el final de semana, ambas potencian deberían haberse reunido para revisar su política comercial, pero la junta no llegó a realizarse. A cambio, Donald Trump volvió ha amenazar a las empresas chinas, esta vez, el presidente estadounidense comunicó que se encuentra estudiando la opción de limitar las operaciones del gigante Alibaba en la nación americana.

En este contexto, como si no fuera suficiente para mantener la cautela durante las próximas sesiones, vale la pena recordar que los Demócratas y los Republicanos aún no han resuelto sus diferencias para poner en marcha el nuevo plan de estímulo fiscal. Por lo tanto, no sorprendería si el S&P 500 enfrenta obstáculos importantes durante la semana antes de recuperar sus niveles prepandémicos con convicción.

Recomendado por Daniel Castaño, Equipo de investigación Solicite gratuitamente su Pronóstico de los índices bursátiles Descargar mi guía

ANÁLISIS TÉCNICO - S&P 500

En términos de análisis técnico, si la cotización del S&P 500 supera la resistencia definida por los máximos de 2020 en 3397.2 (R1), el índice accionario podría subir más allá del nivel psicológico de los 3400 hacia los 3425 (R2).

Alternativamente, en el caso de un retroceso, es posible observar una caída hasta los 3326 (S1) en las próximas sesiones, umbral definido por el mínimo del 10 de agosto. Si este soporte es invalidado, el próximo pisto técnico para tener en cuenta se ubica en el mínimo del 21 de enero en 3304 (S2).

GRÁFICO TÉCNICO DIARIO - S&P 500 (17 DE AGOSTO, 2020)

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS

Descarga una de nuestras guías avanzadas de trading que te mostrarán como operar más eficientemente en los mercados financieros.

¿Qué distingue al éxito del fracaso en el trading? Reclama, sin costo alguno, una guía completa sobre las características de los operadores financieros exitosos .

Los datos del posicionamiento de los clientes de IG proporcionan información valiosa sobre el sentimiento del mercado . Obtén aquí tu guía gratuita sobre cómo utilizar este poderoso indicador de trading.

Escrito por Daniel Castaño, Equipo de Investigación de DailyFX en Español.

Sígueme en Twitter: @DCastanoFX