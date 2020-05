S&P 500 amplía el declive y pone a prueba nivel de Fibonacci clave. ¿Qué rumbo tomará el mercado?

Actualización Materias primas: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Petróleo - WTI: 1,18 % Plata al contado: 0,83 % Oro al contado: 0,70 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#commodities https://t.co/6MEV9dQro8

RT @UPFINAcom: Less educated people & the lowest paid industry lost the most jobs (these go hand in hand). Leisure & hospitality lost 7.653…

RT @TheStalwart: Goldman Sachs now sees the unemployment rate surging to 25% https://t.co/C7EBFaFQ25

Actualización: Los datos de IG muestran que un 96,69 % de clientes opera en largo en Ripple, mientras que un 73,67 % de traders en US 500 mantiene posiciones cortas. Vea todos los detalles: https://www.dailyfx.com/espanol/sentimiento https://t.co/wesYGjDP6D

Actualización Materias primas: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Oro al contado: 0,51 % Plata al contado: 0,15 % Petróleo - WTI: -0,47 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#commodities https://t.co/UVulJ2Z73g

Actualización: Los datos de IG muestran que un 96,71 % de clientes opera en largo en Ripple, mientras que un 74,52 % de traders en US 500 mantiene posiciones cortas. Vea todos los detalles: https://www.dailyfx.com/espanol/sentimiento https://t.co/cFRbliaSa2

Actualización Índices: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Alemania 30: -0,65 % Francia 40: -0,68 % FTSE 100: -0,72 % US 500: -2,03 % Wall Street: -2,22 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#indices https://t.co/UXnLJDXM2v

EL 40 POR CIENTO DE LOS HOGARES ESTADOUNIDENSES QUE GANAN MENOS DE 40 MIL DÓLARES POR AÑO PERDIERON SUS TRABAJOS EN MARZO #covid19 #coronavirus

RT @lisaabramowicz1: Middle-market loan default rates are likely to surge to 10% or higher later this year: survey https://t.co/KxCapsK7R4…