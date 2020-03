USD/JPY: Dólar cae sin freno por el coronavirus; el escenario fundamental refuerza al yen japonés

Actualización Índices: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Wall Street: 0,01 % Francia 40: -0,00 % US 500: -0,01 % Alemania 30: -0,03 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#indices https://t.co/ii2xzpYoNy

RT @ForexLive: CFTC commitments of traders: https://t.co/U2MpWGyCb5

RT @jsblokland: Sorry, #VIX 54! https://t.co/alYJbbxan7

Aviso: 🇺🇸 USD Fed's George Speaks at Shadow Committee Event in New York será publicado a las 20:30 GMT (15 min) https://www.dailyfx.com/espanol/calendarios-economicos#2020-03-06