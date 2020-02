El USD/JPY se sujeta de un nivel de soporte clave y rebota al alza. ¿Hacia dónde se dirige?

Actualización: Los datos de IG muestran que un 97,30 % de clientes opera en largo en Ripple, mientras que un 78,27 % de traders en USD/CAD mantiene posiciones cortas. Vea todos los detalles: https://www.dailyfx.com/espanol/sentimiento https://t.co/WF6iV00AV6

Actualización Forex: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: 🇦🇺AUD: 0,32 % 🇬🇧GBP: 0,11 % 🇳🇿NZD: 0,04 % 🇯🇵JPY: -0,05 % 🇨🇦CAD: -0,05 % 🇨🇭CHF: -0,07 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#currencies https://t.co/LLzCs9Rnv4

Actualización Índices: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Wall Street: 0,69 % US 500: 0,58 % Alemania 30: 0,42 % Francia 40: 0,33 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#indices https://t.co/XWdiz4HB6S

RT @dnvolz: Who could have ever predicted that attempting to record votes using an untested mobile app from a vendor the Iowa Democratic Pa…

RT @Fxhedgers: [RTRS] 03 Feb - CHINA DEVELOPMENT FORUM, USUALLY HELD IN LATE-MARCH, HAS BEEN POSTPONED UNTIL FURTHER NOTICE - MEDIA REPRESE…

RT @forexflowlive: -Prepared to ease further if needed -Rates to remain low for extended period -Expects 2020 GDP of 2.75%, 2021 3.0% -Too…

🇦🇺 AUD Decisión de la Tasa de Interés del RBA (FEB 4), Actual: 0.75% Pronóstico: 0.75% Anterior: 0.75% https://www.dailyfx.com/espanol/calendarios-economicos#2020-02-04

Actualización Materias primas: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Petróleo - WTI: 0,83 % Plata al contado: 0,27 % Oro al contado: -0,03 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#commodities https://t.co/9yZDkwChRi

RT @ChrisWeston_PS: *GLOBAL GOLD HOLDINGS IN ETFS EXPAND TO RECORD AMID VIRUS SCARE https://t.co/pJx1lBEk3Z