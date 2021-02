El EUR/USD amplía el rebote, pero los retos económicos limitan el potencial alcista a corto plazo

EURO HOY:

El EUR/USD prolonga su recuperación y sube por tercer día consecutivo.

A pesar del repunte de los últimos días, los riesgos económicos para la eurozona vinculados a la pandemia de coronavirus limitan el potencial de recuperación del euro a corto plazo.

En este artículo presentamos los niveles técnicos más relevantes en este momento para el par EURUSD.

A finales de 2020, los inversores confiaban en que el EUR/USD (euro – dólar estadounidense) se mantendría en una senda alcista durante los primeros compases de 2021. Esta previsión no se ha materializado, al menos hasta ahora; todo lo contrario, el par acumula un descenso cercano al al 1,5% en lo que va del año.

Aunque el EUR/USD ha protagonizado un pequeño rebote desde los 1,1957 en las tres últimas sesiones, logrando recapturar el nivel psicológico de los 1,2100, su perspectiva a muy corto plazo sigue siendo sombría debido a la pandemia de coronavirus.

La Unión Europea ha sido bastante lenta en poner en marcha las campañas de vacunación contra el COVID-19 en términos relativos y hasta ahora solo ha inmunizado al 5% de su población, mientras que el gobierno estadounidense ya ha conseguido inocular a más del 13% de los ciudadanos del país.

La lentitud de las vacunaciones en el viejo continente debilitará la recuperación económica y retrasará la vuelta a la normalidad justo cuando la economía de la región parece abocada a una nueva recesión en el primer trimestre de 2021.

Con una contracción del producto interno bruto, la inflación permanecería sesgada a la baja, mientras que el sentimiento inversor no experimentaría grandes mejoras. En este contexto, el euro no tendría mucho margen para apreciarse frente al dólar estadounidense a corto término; por el contrario, no sería sorprendente ver caídas puntuales en su cotización respecto al billete verde.

A medio término, sin embargo, las perspectivas para la moneda común son más benignas y prometedoras. A partir a del segundo trimestre, a medida se afiance la recuperación y disminuya la percepción del riesgo, el tipo de cambio del EUR/USD podría volver a trepar hacia sus máximos de 2021 de forma más consistente.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL EUR/USD

Tras el rebote técnico de los últimos días, el EUR/USD ha avanzado hacia la parte superior de un canal descendente de corto plazo, por definición resistencia (cerca de los 1,2150). Si el precio no consigue trepar por encima de esta barrera, la corriente compradora podría empezar a perder impulso, en cuyo caso no se descarta una caída hasta los 1,1950 (región de confluencia de soportes).

Por el contrario, si el par logra rebasar los 1,2150 de forma decisiva, sería necesario prepararse para una posible subida hasta el nivel psicológico de los 1,2200. Una ruptura de este techo técnico pondría en juego los máximos de 2021 en 1,2350.

GRÁFICO TÉCNICO DEL EUR/USD

---Escrito por Diego Colman, estratega de mercados de DailyFX

Sígueme en Twitter: @DColmanFX