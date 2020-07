Idea de trading: Largo GBP/CHF en zona de mínimos de julio

Actualización Índices: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Francia 40: -0,04 % FTSE 100: -0,09 % Alemania 30: -0,16 % Wall Street: -0,70 % US 500: -0,76 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#indices https://t.co/xaLz6F3xIg

RT @FirstSquawk: PAYROLL TAX CUT NOT PART OF STIMULUS PACKAGE ANYMORE -- FOX BUSINESS

Actualización Índices: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: FTSE 100: 0,00 % Francia 40: -0,01 % Alemania 30: -0,03 % Wall Street: -0,52 % US 500: -0,52 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#indices https://t.co/6AQp4OvT4e

Actualización Índices: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Wall Street: -0,34 % US 500: -0,64 % FTSE 100: -1,36 % Francia 40: -1,59 % Alemania 30: -1,96 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#indices https://t.co/wAObXTGfMK

RT @DeItaOne: **CHINESE RESEARCHER AT SAN FRANCISCO CONSULATE IN CUSTODY: U.S.