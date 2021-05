Just Eat Takeaway otra compañía infravalorada en la rampa de salida

JUST EAT TAKEAWAY

Surgió en 2020 de la fusión entre Takeaway.com y Just Eat.

Cotiza en Euronext y en Londres, llevando un año en rojo.

C otiza con un descuento sobre el valor en libros superior al 30%.

Anuncio

Just Eat Takeawayes una compañía británica-holandesa que se dedica a los pedidos online de comida y su reparto con entrega en el domicilio requerido, un intermediario entre el cliente que hace el pedido y el restaurante que ha de elaborarlo. Tras la autorización de la autoridad competente en Reino Unido, Takeaway.com se fusionó con Just Eat el pasado año.

La compañía cotiza en Euronext y en la Bolsa de Londres formando parte del índice Ftse 100. ¿Pero qué es Euronext? Pues es una bolsa de valores paneuropea con sede en Ámsterdam que se creó el 22 de septiembre de 2000 como un grupo de bolsas de valores europeo derivado de la fusión de la Bolsa de París, Bolsa de Ámsterdam y Bolsa de Bruselas.

El año pasado fue muy bueno para la empresa con 588 millones de pedidos, lo que supone un crecimiento del 42%y un incremento del 6,3% del importe medio de cada pedido, hasta los 22 euros. Por si fuera poco, el número de usuarios activos de Just Eat Takeaway era de 60 millones, es decir, un crecimiento del 23%.

Just Eat Takeaway es líder en su sector y mantendrá esa preciada posición porque el incremento en la digitalización de los pedidos online de comida a domicilio le favorece, además de que su status financiero está bastante saneado y cuenta con bastante cantidad de efectivo, entorno a unos 500 millones de euros.

El 2021 no ha empezado nada mal, he hecho sus pedidos en los dos primeros meses aumentaron un 88% en el Reino Unido.

Es verdad que Just Eat Takeaway no lleva un buen año 2021 puesto que está en números rojos (cede un 18-19%) pero es uno de esos valores que por fundamentos se puede decir que su cotización no refleja su realidad. Fíjese que hay “manos fuertes” que le ven un potencial a medio plazo superior al 50%.

Si quieres estar al tanto de todo lo quesucede en el mercado, puedes suscribirte a nuestra newsletter para recibir en tu correo electrónico las informaciones y análisis más destacados que publicamos cada semana.

Puedes darte de alta en el siguiente enlace: newsletter de DailyFX

Gráfico de Just Eat Takeaway (diario)

El gráfico nos muestra claramente esa tendencia bajista que se inició a mediados de octubre del 2020 y que sigue vigente, moviéndose el precio dentro de un perfecto canal descendente. Puede apreciar cómo ese techo de mercado de octubre se gestó con sobrecompra (cuadrado de color rojo).

Destacar que el actual impulso al alza que se inició el pasado 13 de mayo de éste año, se ha producido gracias a que teníamos sobreventa (cuadrado de color verde), exactamente igual sucedió la última vez que hubo sobreventa (el otro cuadrado de color verde) en marzo del 2020.

CONCLUSIÓN

Just Eat Takeaway está infravalorada. Es por ello que en los niveles actuales es interesante de cara al medio plazo, sobre todo si volviese a la zona de 70,98.

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS

¿ Eres nuevo en el trading? Descarga aquí nuestra guía introductoria sobre los principios básicos del trading de Forex.

Descargue nuestra guía completa sobre las características de los operadores financieros exitosos .

Los datos del posicionamiento de los clientes de IG proporcionan información valiosa sobre el sentimiento del mercado . Obtén aquí tu guía gratuita sobre cómo utilizar este poderoso indicador de trading.

--- Escrito por Ismael De La Cruz, analista de mercados.