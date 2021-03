Precio de Ether suma avance del 140% en 2021 y ofrece señales de que seguirá superando al de Bitcoin

PUNTOS CLAVE:

El precio de Ether registra subidas superiores a las del Bitcoin en lo que va del nuevo ejercicio.

La Propuesta de Mejora de Ethereum 1559 (EIP-1559, por sus siglas en inglés) podría impulsar la cotización de Ether a mediados del año.

En este artículo presentamos los niveles de soporte y resistencia más importantes para ETH/ USD en el gráfico de precios diario.

El precio de Ether (ETH/USD), la criptomoneda con la mayor capitalización de mercado después de Bitcoin, ha subido de manera impresionante en los primeros meses de 2021, disparándose desde los 738 dólares por unidad hasta el máximo histórico de 2.036 $ alcanzado el pasado 20 de febrero.

Si bien luego de alcanzar esta marca histórica la cotización de ETH corrigió a la baja con fuerza antes de estabilizarse en torno al nivel psicológico de los 1.800 $ a principios de marzo, su precio aún acumula un avance de más del 140% en lo que va del nuevo ejercicio. Estas ganancias superan a las del resto de las criptomonedas e incluso a las de Bitcoin (BTC) que suma una subida durante el mismo periodo del 92% al momento de esta redacción.

Existen razones para creer que esta dinámica podría continuar en los próximos meses considerando un cambio esperado para julio en la forma en que Ethereum, la red de blockchain que aloja a Ether, maneja las tarifas de las transacciones en su red. La iniciativa, conocida como Propuesta de Mejora de Ethereum 1559 (EIP-1559, por sus siglas en inglés), eliminaría gran parte de las tarifas de forma permanente, reduciendo la oferta total de la criptodivisa en circulación y, por consiguiente, aumentando su precio.

A más corto plazo, la creciente demanda especulativa y las inversiones institucionales en el espacio de criptomonedas podrían seguir llevando tanto a la cotización de Ether como a la de Bitcoin hasta nuevos máximos. No obstante, considerando que Ethereum aloja una variedad de monedas virtuales además de Ether a diferencia de la red de blockchain de BTC, no se puede descartar que el precio de ETH continúe avanzando a un ritmo mayor que el de su principal contrincante en 2021 a medida que su volumen de transacciones sigue incrementando sostenidamente.

ANÁLISIS TÉCNICO – PRECIO DE ETHER (ETH/USD)

Desde un punto de vista técnico, para tener confianza en el potencial alcista de ETH a corto plazo, necesitamos ver una ruptura de la resistencia definida por los máximos del 12, 14 y 17 de febrero en los 1.863 (R1) aproximadamente. Esto despejaría el camino para poner a prueba el máximo de marzo de 1.943 (R2) y, en extensión, el máximo histórico en torno al nivel psicológico de los 2.000 (R3).

Alternativamente, si los precios giran a la baja y no logran mantenerse por encima del umbral clave de los 1.700 en los próximos días, no se descarta una caída hasta los 1.661 (S1), soporte definido por el mínimo del 15 de febrero. Si este piso no logra ofrecer apoyo, podríamos estar en las puertas de un descenso más grave hasta la línea de tendencia alcista (S2) extendida desde el mínimo de 2021.

GRÁFICO TÉCNICO DIARIO – ETH/USD

Escrito por Daniel Castaño, Equipo de Investigación

Sígueme en Twitter: @DCastanoFX