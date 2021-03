Precio de la plata frena las caídas en un soporte clave. ¿Hacia dónde se dirige?

PUNTOS CLAVE:

El precio de la plata retoma los avances luego de rebotar en una región de soporte importante.

Las aplicaciones industriales del metal precioso crean un panorama favorable para su cotización a largo plazo ante las expectativas de recuperación económica.

En este artículo presentamos los niveles de soporte y resistencias más importantes para XAG/ USD a corto y medio término.

El precio de la plata al contado (XAG/USD) retrocedía en las primeras horas de negociación del martes, alargando los descensos del día de previo y de la semana pasada provocados, en parte, por un dólar estadounidense más fuerte en las plazas cambiarias. Cuando el USD se aprecia, las materias primas que cotizan en dólares como el oro, la plata y el petróleo crudo se vuelven más caras y, por ende, menos atractivas para los inversores de otras monedas.

Desde un punto de vista técnico, sin embargo, las últimas caídas de la cotización de la plata perdieron impulso en torno a los 25,8 $ la onza, donde una zona de soporte clave provocó un giro alcista e impulsó el precio de vuelta a los 26,7 dólares al cierre de la jornada.

Este rebote sugiere que los inversores aún no han perdido la confianza en el potencial alcista de la plata en 2021, a pesar de las crecientes expectativas de que se avecina una “gran reflación” y un alza en las tasas de interés por la recuperación económica de la pandemia.Cuando los tipos de interés suben, también lo hace el costo de oportunidad de mantener posiciones en los metales preciosos que no devienen intereses. No obstante, a diferencia del oro, la plata posee diversas aplicaciones industriales que podrían disparar su demanda con la “vuelta a la normalidad” en los próximos meses.

Por este motivo, existen pocas razones para creer que XAG/USD podría caer decisivamente por debajo de los 25,8 $ a corto plazo, considerando que en esta zona los mínimos de febrero (S2) convergen con una línea de tendencia alcista extendida desde los mínimos de 2020 (S1).

Al alza, la primera región de resistencia que podría amenazar un nuevo rally de la cotización corresponde a la banda de los 28,0 – 28,9 (R1), definida por una serie de máximos de la última semana de febrero de 2021 y por el máximo de septiembre de 2020. Si los compradores logran penetrar este techo pronto, no se descarta una extensión de los avances hasta el máximo de 2021 en el nivel psicológico de los 30,0 (R2). Una ruptura de este nivel despejaría el camino para alcanzar precios no vistos desde marzo de 2013.

GRÁFICO DIARIO – PRECIO DE LA PLATA (02 DE MARZO, 2021)

Escrito por Daniel Castaño, Equipo de Investigación

Sígueme en Twitter: @DCastanoFX