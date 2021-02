EUR/JPY retrocede con fuerza desde el máximo de 2 años, pero su estructura alcista permanece intacta

PUNTOS CLAVE:

El EUR/JPY anota un nuevo máximo de dos años, pero la fuertes subidas y la lectura de sobrecompra del indicador RSI culminan en una corrección a la baja.

A pesar del giro bajista, las perspectivas del tipo de cambio a corto y medio término no han cambiado y aún son positivas.

En este artículo presentamos los niveles de soporte y resistencia más importantes para el EUR JPY en el gráfico de precios diario.

Hace una semana comentábamos que el EUR/JPY (euro/yen japones) parecía listo para registrar una fuerte subida luego de haber validado un patrón técnico de triángulo ascendente en los 127,50. Desde un punto de vista fundamental, este pronóstico se veía reforzado por el mayor apetito de riesgo de los mercados, un catalizador negativo para el yen japonés, y por el renovado optimismo en la recuperación económica de la eurozona que ha incrementado el atractivo de la moneda común entre los inversores.

En el gráfico adjunto del tipo de cambio podemos ver como este escenario se materializó en los últimos días, evidente por la escalada de los precios hasta un nuevo máximo de dos años en el nivel psicológico de los 130,00. Sin embargo, estas subidas provocaron que el indicador RSI trepara hasta la región de sobrecompra, por lo que el EUR/JPY prosiguió a corregir a la baja y al momento de esta redacción oscila en torno a los 128,80.

En este contexto, existen pocas razones para creer que la apreciación del euro frente a su contraparte asiática ha llegado a su fin, considerando la clara estructura alcista de la cotización desde mediados de 2020. Esto quiere decir que la última corrección del par de divisas podría ser pasajera y que podríamos ser testigos de una continuación de los avances tan pronto como la próxima semana.

Para tener confianza en esta narrativa, necesitamos ver una desaceleración de la última corrección alrededor de la zona de soporte de los 128,45 (S1), definida por el máximo de la semana pasada. Aquí, los compradores podrían reaparecer con vigor en el mercado y provocar un rebote del tipo de cambio hacia su reciente máximo de 130,00 (R1).

Si esta resistencia es penetrada a corto plazo, el EUR/JPY tendría el camino despejado para seguir subiendo hasta el próximo techo clave en los 131,28 (R2), correspondiente a la extensión de Fibonacci del 76,4% de la corrección entre septiembre y octubre de 2020.

No obstante, es precio mantener la cautela ya que una ruptura de la región de soporte mencionada anteriormente podría indicar que el último giro bajista de los precios no ha terminado y, por lo tanto, no podemos descartar una caída más profunda hasta los 127,50 (S2), la resistencia del patrón de triángulo descendente que fue quebrantada y que ahora podría desarrollarse como soporte.

GRÁFICO DIARIO – EUR/JPY (26 DE FEBRERO, 2021)

