Precio de Bitcoin pasa por alto los 50.000 y trepa hasta un récord a pesar del aviso de JPMorgan

El precio de Bitcoin se consolidó por encima de la barrera psicológica de los 50.000 $ y anotó un nuevo máximo histórico en la jornada de media semana.

La expectativa de que la criptodivisa pueda sustituir al oro en los mercados financieros en el futuro vuelve a cobrar fuerza.

JPMorgan advierte que los últimos avances de BTC/ USD han tenido lugar “con escasos flujos institucionales”.

El precio de Bitcoin (BTC/USD) no sintió la relevancia de la cota psicológica de los 50.000 dólares por unidad y amplió los avances de la semana en un 8% durante la sesión miércoles hasta los 52.638 $, un nuevo máximo histórico. Con estas subidas, la capitalización de mercado de la criptodivisa se aproxima por primera vez a la marca de 1 billón de dólares, mientras que el banco estadounidense, JPMorgan, ha vuelto a advertir sobre su alta volatilidad.

La cotización de Bitcoin ya registra un alza del 80% en lo que va del 2021, alargando su dramático rally desde marzo del año pasado cuando oscilaba por debajo de los 4.000 $ por moneda. Este miércoles a las 16:30, hora local de Nueva York, el precio de BTC escaló brevemente a un récord de 52.638 $, a medida que los estímulos fiscales y monetarios alrededor del mundo para hacer frente a la pandemia continúan inundando a los mercados con efectivo, y los temores consiguientes de que se avecina una “gran reflación” siguen alimentado la percepción de la criptomoneda como un nuevo activo de cobertura contra la inflación.

Al último buen desempeño de los precios habría que sumarle la reciente inversión de Tesla de 1,5 mil millones de dólares en Bitcoin y el interés de las grandes empresas como BNY Mellon y Mastercard de unirse a la fiebre de criptoactivos y de adoptar, de alguna forma u otra, el emergente ecosistema financiero digital en sus operaciones.

Por otro frente, como comentábamos en un artículo la semana previa, la notable escalada de BTC/USD también ha provocado una rotación de capital en los mercados financieros hacia la criptodivisa a expensas del oro. La expectativa de que Bitcoin pueda sustituir al metal precioso en las carteras de los inversores en el futuro ha cobrado fuerzas en las últimas semanas, por lo que JPMorgan ha tenido que salir a aclarar nuevamente que este escenario pinta bastante improbable por el momento debido a la extrema volatilidad de BTC.

Recordemos que diversos inversores han ignorado este riesgo y comprado Bitcoin desde 2020, impulsando sus precios, sin embargo, según un nuevo análisis del banco estadounidense, los recientes avances de la moneda virtual han tenido lugar “con escasos flujos institucionales”. Esto, para la sorpresa de muchos, quiere decir que los niveles actuales de la cotización de Bitcoin pueden ser el resultado del mismo frenesí minorista que sacudió a Wall Street hace unas semanas y no el de las compras de las grandes firmas. Por lo tanto, si el mercado no recibe un empujón pronto ya sea por el frente institucional o el minorista, "los precios actuales podrían no ser sustentables", conlcuyó JPMorgan.

ANÁLISIS TÉCNICO – PRECIO DE BITCOIN (BTC/USD)

Desde un punto de vista técnico, el nuevo máximo histórico de BTC/USD fue formado a escasa distancia de una zona de resistencia clave en los 52.355 (R1), definida por la extensión de Fibonacci del 61,8% de la corrección de enero de 2021.

Con ese telón de fondo, no se descarta un rechazo de las subidas desde estos niveles hacia la cota psicológica de los 50.000 (S1) que ahora serviría como un soporte. Un quiebre de este piso podría provocar un retroceso más profundo hacia la línea de tendencia alcista (S2) trazada desde el mínimo de enero y, en extensión, hasta los mínimos de febrero en torno a los 46.000 (S3).

Alternativamente, si la ruptura decisiva de los 50.000 es el preludio de nuevas subidas en el precio de Bitcoin, el próximo techo técnico para vigilar de cerca se ubica en los 57.915 (R2), correspondientes a la extensión de Fibonacci del 76,4% de la misma corrección mencionada anteriormente. Si los compradores invalidan esta barrera pronto, BTC/USD tendría el camino despejado para escalar hasta los 66.900 (R3) aproximadamente (extensión del 100% del mismo movimiento).

GRÁFICO DE 4 HORAS – BTC/USD

Escrito por Daniel Castaño, Equipo de Investigación

