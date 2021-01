Las vacunas son sinónimo de esperanza: largos en MXN/JPY, cobre (XCU/USD), RUT y NDX

Lo admito. Las dos oportunidades de trading que propuse para 2020 fueron dos largos en el petróleo crudo y el CAD/JPY porque, "¿Recesión global? ¡Anda ya!". Ahora bien, en mi defensa debo decir también que nadie tenía "pandemia de coronavirus" en su quiniela para el 2020.

Dicho esto, la oportunidades de trading que propongo para 2021 podrían llamarse: "¿Recesión global? ¡Anda ya! (Vol.2)", por así decirlo. Pero esta vez es diferente (sé cómo suena, ¡pero insisto!).

Las vacunas contra el coronavirus se están desplegando en las economías desarrolladas, marcando el comienzo del fin de la pandemia. La actividad económica está volviendo a la vida. Los aeropuertos están cada vez más ocupados y los puertos y las rutas de navegación son cada vez más activos.

En este mundo de bajos tipos de interés, con una demanda agregada deprimida y una significativa contracción en las principales economías del mundo, hay un amplio margen para el crecimiento. Si el crecimiento es el protagonista en 2021, a los que no han tenido un buen rendimiento a principios de 2020 les irá bien.

Gráfico del NASDAQ (NDX) de EE. UU. (Diario, diciembre 2019 – diciembre 2020) (Gráfico 1)

En el caso de las acciones, esto significa que podría ser una oportunidad para empresas con balances y rendimientos económicos menos robustos, que pueden haber decepcionado a mediados de 2020. Me gustan las que tienen betas altas en relación con el S&P 500 estadounidense; las acciones de pequeña y mediana capitalización deberían superar a las de gran capitalización, sin contar a las tecnológicas (para ello, el Russell 2000 ofrece más potencial que el S&P 500). Sin embargo, el Nasdaq 100 parece que todavía quiere subir más alto; la ruptura del triángulo simétrico a principios de diciembre de 2020 podría ser el comienzo.

Gráfico del cobre (XCU/USD) (Semanal, diciembre 2010 – diciembre 2020) (Gráfico 2)

En cuanto a los metales se refiere, el cobre y la plata parecen estar listos para superar al oro, que normalmente va a la zaga durante los períodos de alta liquidez y alto crecimiento. Particularmente, me gusta la exposición mixta de largo en el cobre y corto en el oro, o de largo en la plata y corto en el oro, que reducen el potencial alcista, pero añaden diversificación a la composición de la cartera.

Gráfico del MXN/JPY (Diario, agosto 2011 – diciembre 2020) (Gráfico 3)

En el mercado de divisas, las monedas emergentes deberían seguir recuperando posiciones, con pares como el MXN/JPY y el ZAR/JPY superando a otros cruces como el GBP/CHF o el USD/JPY. El peso mexicano es de particular interés, dada la exposición del país al mercado de la plata (es el mayor exportador mundial), así como por su dependencia de la economía estadounidense: el 30% del PIB mexicano puede atribuirse a la actividad comercial con EE. UU.

En el resto de las monedas, no me sorprendería que el cambio EUR/USD subiera a 1,3000 en la primera mitad de 2020, sobre todo si el USD/CNH sigue cayendo (en mi opinión, el PBOC está apalancando el euro para hundir el dólar estadounidense, una estrategia en línea con la emisión por parte de China de deuda denominada en dólares; un dólar estadounidense más débil hace que la deuda sea más barata y, de hecho, contribuye al objetivo de China de desplazar en última instancia al dólar estadounidense como moneda de reserva mundial). Por último, creo que tanto el GBP/USD, como el USD/JPY, terminan el año no muy lejos de donde empezaron, por lo que la acción de los precios entrecortada y lateral parece probable que se mantenga en el futuro.